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Наблюдательный совет освободил Сергея Писарика от должности председателя правления "Беларусбанка"
21.12.2016 18:38 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. "Беларусбанк" 21 декабря официально подтвердил отставку председателя правления Сергея Писарика с занимаемой должности.
Решением наблюдательного совета ОАО "АСБ Беларусбанк" от 19 декабря Сергей Писарик освобожден от должности председателя правления банка "по соглашению сторон", сообщает пресс-служба "Беларусбанка".
Одновременно принято решение о возложении обязанностей председателя на заместителя председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Александра Поливко.
"Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Сообщения об увольнении "по приказу сверху" главы крупнейшего коммерческого госбанка страны появились в СМИ вечером 14 декабря со ссылкой на источники. Между тем в самом "Беларусбанке" на прямой вопрос об увольнении руководителя не отвечали, указывая лишь, что Писарик по-прежнему находится на работе.
Сергей Писарик родился в 1969 году в Ганцевичах (Брестская область). С 1993 года работал в банковской системе. С 1996 года работал в "Беларусбанке", к 2007 году стал заместителем председателя правления, а в 2010 году был назначен первым заместителем председателя правления банка. Председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Сергей Писарик был назначен в октябре 2011 года. Согласие на назначение дал президент.
Выступая 17 ноября перед российскими СМИ, Александр Лукашенко пообещал навести железный порядок в банковской сфере. "В стране кризис, везде кризис, Россия обвалилась. Посмотрели, как живут банкиры, — неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, в том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают, делят и прочее. В ближайшее время мы наведем там железный порядок", — заявил он.
Стоит отметить, что летом сообщалось о задержании правоохранительными органами двух топ-менеджеров "Беларусбанка": исполнительного директора Анатолия Боговика и первого зампреда правления Геннадия Господарика.
"Беларусбанк" — крупнейший банк страны. В мае этого года в правительстве была создана рабочая группа для координации работы по реализации миноритарного пакета акций ОАО "АСБ Беларусбанк" во главе с министром финансов Владимиром Амариным. До 1 ноября 2017 года рабочая группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя миноритарного пакета. Речь идет о продаже до 25% акций "Беларусбанка".
По информации правительства, интерес к покупке миноритарного пакета "Беларусбанка" проявили некоторые потенциальные покупатели, в числе которых известный венгерский банк.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. "Беларусбанк" 21 декабря официально подтвердил отставку председателя правления Сергея Писарика с занимаемой должности. Решением...
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