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Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за $1,5 тыс. в агроусадьбу

22.12.2016 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу

Путь до деревни занимает около двух часов. Местечко это давно опустело, осталась всего горстка жителей и десятки брошенных домов — все стремятся уехать в город в поисках работы. Купить дом можно приобрести у местного сельсовета за небольшие деньги.

Дом, о котором мы сегодня поговорим, был куплен литовской семьей четыре года назад за $1,5 тыс. вместе с прилегающей территорией в 20 соток. Кроме дома на территории есть внушительные хозпостройки, а также плодоносящий фруктовый сад. Владельцы дома живут в Вильнюсе — всего 50 км от деревни. 

Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу

Заходим в самый обычный деревенский дом. Владельцы при его обустройстве старались сохранить весь первозданный колорит, все традиционные атрибуты сельского интерьера. На небольшой ремонт ушло три года, так как все делалось понемногу. Пока вода и канализация в дом не проведены — это все в перспективе. Проведение электричества в дом владельцам обошлось примерно в $1000. 

Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу

Все стены внутри дома были оставлены в первозданном виде. Их просто почистили и выкрасили специальной пропиткой, чтобы немного обновить. Полы также не менялись, на них лишь был нанесен свежий слой краски. Обратите внимание на двухуровневые потолки с сохраненными балками — любители лофта могут позавидовать.

В кухне-гостиной традиционно находится настоящая печь, зона готовки, а также обеденная группа. Мебель для всего дома была либо куплена в бюджетных антикварных магазинах, либо использована старая имеющаяся. Многие вещи были найдены на чердаке. Например, старинный сундук, шкаф, стулья — все это было очищено, приведено в порядок. 

Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу

Главная и единственная комната в доме очень просторная, светлая. Здесь также есть печка, обеденная зона, размещены мягкие уголки. Кресло-качалка, шкаф очень точно передают атмосферу того времени. Вообще, если присмотреться, то каждая деталь в интерьере не лишняя, каждая мелочь подобрана с теплом и трепетом: от изображения Витрувианского человека до штор.  

Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу
Секреты дизайнеров. Из простого деревенского дома за ,5 тыс. в агроусадьбу

Думается нам, каждый мечтает о таком природном островке спокойствия, где рядом со своим домом есть речка, лес и бескрайние горизонты. Сбежать в такое место от проблем и суеты — лучшее лекарство от всех недугов. Для обустройства такого чудесного дома не нужно ни много денег, ни дизайн-проекты. Только мечта и желание воплотить ее в жизнь.

Фото: Павел Садовский

 
 
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Мы много пишем о преображении квартир. А как насчет старого деревенского дома подальше от шумной и серой столицы? Сегодня мы расскажем о доме, который был...

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