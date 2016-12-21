Путь до деревни занимает около двух часов. Местечко это давно опустело, осталась всего горстка жителей и десятки брошенных домов — все стремятся уехать в город в поисках работы. Купить дом можно приобрести у местного сельсовета за небольшие деньги.

Дом, о котором мы сегодня поговорим, был куплен литовской семьей четыре года назад за $1,5 тыс. вместе с прилегающей территорией в 20 соток. Кроме дома на территории есть внушительные хозпостройки, а также плодоносящий фруктовый сад. Владельцы дома живут в Вильнюсе — всего 50 км от деревни.