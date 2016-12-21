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Подчиненные Минздраву РНПЦ освобождаются от налога на прибыль на три года
22.12.2016 10:44 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Республиканские научно-практические центры, подчиненные Министерству здравоохранения и финансируемые за счет средств республиканского бюджета, а также 9-я городская клиническая больница Минска на три года освобождены от налога на прибыль. Это предусмотрено указом президента № 467 от 20 декабря, который сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
РНПЦ освобождаются от налога с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Республиканские научно-практические центры, подчиненные Министерству здравоохранения и финансируемые за счет средств республиканского бюджета,...
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