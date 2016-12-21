Минск, 22 декабря. Республиканские научно-практические центры, подчиненные Министерству здравоохранения и финансируемые за счет средств республиканского бюджета, а также 9-я городская клиническая больница Минска на три года освобождены от налога на прибыль. Это предусмотрено указом президента № 467 от 20 декабря, который сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

РНПЦ освобождаются от налога с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.



Согласно указу, денежные средства, высвобождаемые в результате предоставления налоговой льготы, будут направляться на приобретение оборудования, строительство, в том числе реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений указанных учреждений.



Контроль за выполнением указа возлагается на Комитет государственного контроля. В случае выявления нерационального использования необлагаемых средств налог на прибыль будет взыскиваться с применением мер ответственности, установленных за неуплату или неполную уплату сумм налогов и сборов и начислением пеней.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подчиненные Минздраву РНПЦ освобождаются от налога на прибыль на три года Минск, 22 декабря. Республиканские научно-практические центры, подчиненные Министерству здравоохранения и финансируемые за счет средств республиканского бюджета,...

Ирина Турчина, БелаПАН.