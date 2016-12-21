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Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Кучмой: Мы остались друзьями
22.12.2016 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
«Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений», — говорится в сообщении.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. «Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается», — сказал Леонид Кучма.
«Да, и что мы остались друзьями», — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться.
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