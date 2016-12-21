Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых предприятий Беларуси. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«В целом, ситуация в отношении действующих ограничений на молочные предприятия не изменилась», — сказала она.

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря заявил, что «буквально, на этой неделе будут сняты ограничения в отношении белорусских предприятий». Ранее Россельхознадзор ограничил поставки в Россию молочных продуктов с 20 белорусских предприятий.

Как рассказала Мелано, вчера специалисты Россельхознадзора детально объясняли белорусским экспертам претензии ведомства к качеству и безопасности поставляемой с территории Беларуси молочной продукции. «Так, для белорусской стороны стало новостью, что субъектовые ветеринарные службы России не являются частью системы Россельхознадзора. Особенно их удивило, что результаты лабораторных исследований, на которые наши коллеги ориентировались, проводились не нашими лабораториями. При этом, странно, что все протоколы испытаний, которые ранее предоставлял Россельхознадзор каким-то образом коллегами игнорировались», — пояснила она.

Российское ведомство призвало Беларусь подключиться к программе раннего лабораторного оповещения (СиРаНо). С помощью этой программы возможно в онлайн режиме узнавать результаты лабораторных исследований поставляемой в Россию продукции.

При этом белорусская сторона вместо решения проблем с качеством продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством.

«В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути „базарного“ пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства», — отметила Мелано.

В качестве примера она привела ситуацию в белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил , что после Геннадия Онищенко (ранее был главой Роспотребнадзора) Россельхознадзор возглавил Сергей Данкверт. По его мнению, именно от руководителя исходят претензии к качеству белорусской продукции. «Здесь, специально для уважаемого господина Давыдько, хотелось бы устранить некую брешь в его знаниях и уведомить, что господин Онищенко никогда не возглавлял Россельхознадзор», — подчеркнула Мелано.

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства и упрекнул правительство в том, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. В полемику поспешили вступить белорусские чиновники и пресса. Посол России в Беларуси Александр Суриков также встал на защиту белорусский предприятий и пообещал, что главе Россельхознадзора Сергею Данкверту «будет сделано замечание».