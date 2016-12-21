|
Россельхознадзор опроверг информацию о скором снятии ограничений с белорусских предприятий
22.12.2016 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых предприятий Беларуси. Об этом
«В целом, ситуация в отношении действующих ограничений на молочные предприятия не изменилась», — сказала она.
Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря заявил, что «буквально, на этой неделе будут сняты ограничения в отношении белорусских предприятий». Ранее Россельхознадзор ограничил поставки в Россию молочных продуктов с 20 белорусских предприятий.
Как рассказала Мелано, вчера специалисты Россельхознадзора детально объясняли белорусским экспертам претензии ведомства к качеству и безопасности поставляемой с территории Беларуси молочной продукции. «Так, для белорусской стороны стало новостью, что субъектовые ветеринарные службы России не являются частью системы Россельхознадзора. Особенно их удивило, что результаты лабораторных исследований, на которые наши коллеги ориентировались, проводились не нашими лабораториями. При этом, странно, что все протоколы испытаний, которые ранее предоставлял Россельхознадзор каким-то образом коллегами игнорировались», — пояснила она.
Российское ведомство призвало Беларусь подключиться к программе раннего лабораторного оповещения (СиРаНо). С помощью этой программы возможно в онлайн режиме узнавать результаты лабораторных исследований поставляемой в Россию продукции.
При этом белорусская сторона вместо решения проблем с качеством продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством.
«В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути „базарного“ пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства», — отметила Мелано.
В качестве примера она привела ситуацию в белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько
Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии