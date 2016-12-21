Инвестиционный проект, заключенный с областным исполнительным комитетом, реализовала компания «Влате Логистик». Причем вместо запланированных восемнадцати строительство завершили за 13 месяцев, сообщает газета «Гродненская правда».





Как отметил на торжественной церемонии, посвященной открытию объекта, председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, в регионе всегда приветствуется появление новых объектов — это новые рабочие места, дополнительные возможности.

— Но этот объект специфический, потому как представляет собой очередной шаг по реализации областной программы по развитию логистической деятельности в регионе. География Гродненщины имеет хорошие возможности и перспективы для развития этого вида бизнеса, ведь именно здесь сходятся границы двух интеграционных образований: Европейского Союза и Евразийского экономического союза, — подчеркнул губернатор.

В стране насчитывается 38 логистических центров, но открывшийся сегодня — 39-й по счету — стал, по сути, первым в стране, где реализованы новые таможенные технологии. Его преимущество в том, что он расположен в непосредственной близости от белорусско-польской границы, примыкая к пункту пропуска «Брузги». Это позволяет исключить транзит большегрузов по территории страны для дальнейшего таможенного оформления: так называемая очистка груза происходит на территории ТЛЦ.

— В Беларуси вводятся подобные объекты, несмотря на якобы существующие проявления мирового кризиса. Это свидетельствует о том, что экономика развивается и делает это ударными темпами: бизнес в стране крепчает, внедряет новые технологии, которые позволяют использовать потенциал Беларуси на 100 процентов, — отметил помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. — Подтверждение тому — появление в точке соприкосновения двух интеграций — ЕС и ЕАЭС — таких центров, позволяющих расширить эту точку до широкого пути, чтобы встречные потоки товаров шли ускоренными темпами.

Как рассказал начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук, время таможенного оформления грузов, поступающих в ТЛЦ «Бремино-Брузги», будет серьезно сокращено: до 4 часов вместо прежних суток, которые отводились на таможенную очистку. Здесь разместились внутренний пункт таможенного оформления, службы ветеринарного и фитосанитарного контроля.



































По мнению специалистов, сокращение времени оформления создаст благоприятные условия для активизации взаимной торговли со странами Еврозоны.

Причем новация, применяемая здесь, позволяет после процедуры таможенного оформления проводить переупаковку, расфасовку грузов и их маркировку акцизными знаками для дальнейшей отправки по магазинам. Это является весьма привлекательным моментом для импортеров, ведь для работы с грузом не нужно никуда выезжать и подвергать его при дополнительной транспортировке лишнему риску.

По словам заместителя председателя облисполкома Юрия Шулейко, в рамках реализации программы по развитию логистической деятельности в течение двух лет на Гродненщине будут функционировать три подобных объекта: в Брузгах, Берестовице и Каменном Логе. Это позволит повысить транзитную привлекательность региона, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места.

«Влате Логистик», реализовавшая инвестиционный проект в Брузгах стоимостью 30 миллионов деноминированных рублей, намерена приступить к возведению аналогичного объекта в Берестовицком районе. Его строительство должно начаться в 2017 году. «Белтаможсервис», в свою очередь, займется реализацией проекта в Ошмянском районе.