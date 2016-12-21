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Суровая арифметика президентских "попиццот": 13% безработицы или 23% инфляции
22.12.2016 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко
«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко в среду, назначая новое руководство администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».
Итак в ответе в декабре 2017 года мы должны получить среднюю зарплату в размере 500 долларов против 400 долларов в декабре нынешнего года. Плановая инфляция в 2017 году – 9% (декабрь к декабрю, план Нацбанка). Представим себе, что курс рубля к доллару останется стабильным. Тогда, по расчетам Чубрика, за счет инфляции зарплата вырастет с 400 до 436 долларов.
Значит, остальной прирост должен быть за счет роста реальной зарплаты. Этот рост должен составить 14,8%. Если рост зарплат привязан к росту производительности труда, то дальше берем в расчет плановый прирост ВВП в 2017 году – 1,7%, продолжает эксперт.
«Значит, занятость сократится на 12,9%. Вот что нужно (если сохранится неизменным курс и ВВП вырастет на 1,7%), чтобы средняя зарплата выросла до 500 долларов. Альтернатива - инфляция 23% при стабильном курсе. На это хватит резервов? Ответ очевиден», - констатирует эксперт.
Впрочем, Чубрик обращает внимание на еще одну альтернативу – сочетание инфляции и множественности курсов. «В принципе, по официальному курсу зарплату и в 1000 долларов можно обеспечить, разве что этими “долларами” избирателей не заманишь».
Выбор предстоит непростой.
Напомним, в ноябре президент
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Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик посчитал, сколько будет стоить выполнение поручения.
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