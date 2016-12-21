﻿﻿ Суровая арифметика президентских "попиццот": 13% безработицы или 23% инфляции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суровая арифметика президентских "попиццот": 13% безработицы или 23% инфляции

22.12.2016 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать на выполнении своего поручения: выйти в 2017 году на среднюю зарплату по стране в 500 долларов. Но экономика – уравнение, в котором, чтобы получить нужный ответ, придется откорректировать и остальные цифры. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик посчитал, сколько будет стоить выполнение поручения.

«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко в среду, назначая новое руководство администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Итак в ответе в декабре 2017 года мы должны получить среднюю зарплату в размере 500 долларов против 400 долларов в декабре нынешнего года. Плановая инфляция в 2017 году – 9% (декабрь к декабрю, план Нацбанка). Представим себе, что курс рубля к доллару останется стабильным. Тогда, по расчетам Чубрика, за счет инфляции зарплата вырастет с 400 до 436 долларов.

Значит, остальной прирост должен быть за счет роста реальной зарплаты. Этот рост должен составить 14,8%. Если рост зарплат привязан к росту производительности труда, то дальше берем в расчет плановый прирост ВВП в 2017 году – 1,7%, продолжает эксперт.

«Значит, занятость сократится на 12,9%. Вот что нужно (если сохранится неизменным курс и ВВП вырастет на 1,7%), чтобы средняя зарплата выросла до 500 долларов. Альтернатива - инфляция 23% при стабильном курсе. На это хватит резервов? Ответ очевиден», - констатирует эксперт.

Впрочем, Чубрик обращает внимание на еще одну альтернативу – сочетание инфляции и множественности курсов. «В принципе, по официальному курсу зарплату и в 1000 долларов можно обеспечить, разве что этими “долларами” избирателей не заманишь».

Выбор предстоит непростой.

Напомним, в ноябре президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил, что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик посчитал, сколько будет стоить выполнение поручения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Кучмой: Мы остались друзьями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика