Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать на выполнении своего поручения: выйти в 2017 году на среднюю зарплату по стране в 500 долларов. Но экономика – уравнение, в котором, чтобы получить нужный ответ, придется откорректировать и остальные цифры. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик посчитал , сколько будет стоить выполнение поручения.

«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко в среду, назначая новое руководство администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Итак в ответе в декабре 2017 года мы должны получить среднюю зарплату в размере 500 долларов против 400 долларов в декабре нынешнего года. Плановая инфляция в 2017 году – 9% (декабрь к декабрю, план Нацбанка). Представим себе, что курс рубля к доллару останется стабильным. Тогда, по расчетам Чубрика, за счет инфляции зарплата вырастет с 400 до 436 долларов.

Значит, остальной прирост должен быть за счет роста реальной зарплаты. Этот рост должен составить 14,8%. Если рост зарплат привязан к росту производительности труда, то дальше берем в расчет плановый прирост ВВП в 2017 году – 1,7%, продолжает эксперт.

«Значит, занятость сократится на 12,9%. Вот что нужно (если сохранится неизменным курс и ВВП вырастет на 1,7%), чтобы средняя зарплата выросла до 500 долларов. Альтернатива - инфляция 23% при стабильном курсе. На это хватит резервов? Ответ очевиден», - констатирует эксперт.

Впрочем, Чубрик обращает внимание на еще одну альтернативу – сочетание инфляции и множественности курсов. «В принципе, по официальному курсу зарплату и в 1000 долларов можно обеспечить, разве что этими “долларами” избирателей не заманишь».

Выбор предстоит непростой.

Напомним, в ноябре президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил , что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».