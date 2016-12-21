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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

22.12.2016 12:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 декабря 2016 года белорусский рубль укрепился к доллару, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0016 рубля (0,08%) до 2,0356 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0081 рубля (0,41%) и составил 1,9496 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0025 рубля (0,08%) и составил 3,2015 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть немного снизились в ходе утренних торгов в четверг и находятся на уровне 54 долларов за баррель Brent.

Российский рубль укрепился на торгах четверга в преддверии пика декабрьских налоговых выплат и на фоне замедлившей снижение нефти. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 четверга снизился на 24,51 копейки, составив 60,8641 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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