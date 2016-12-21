Минск, 22 декабря. Малайзия заинтересована в новых поставках техники Belarus. Об этом во время посещения Минского тракторного завода заявил спикер парламента этой азиатской страны Пандикар Амин Мулиа 21 декабря в Минске, сообщает пресс-служба предприятия.

Во время визита в Минск делегация обсудила с руководством МТЗ прямые поставки и создание сборочного производства, ознакомилась с новейшей линейкой техники завода, сообщает пресс-служба МТЗ.



Белорусские тракторостроители поставляют свою продукцию в Малайзию с 1968 года. Наибольшим спросом на рынке этой страны пользуются трактора мощностью от 30 до 100 лошадиных сил.



"Наши страны хотели бы развивать двухстороннюю торговлю, — отметила на встрече глава секретариата парламента Малайзии Датук Русме Хамза. — Нас впечатлил выбор многофункциональной техники, которую производит Минский тракторный завод — как для сельского хозяйства, так и для муниципальных нужд".



Глава парламентской делегации отметил, что Малайзия рассматривает вопрос о поставке техники для рисовых полей. Пандикара Амина Мулиа заинтересовала информация о новых модификациях тракторов Belarus, созданных специально для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Успешные испытания уже завершены в Индонезии, и продукция Минского тракторного завода получила хорошие отзывы от сельхозпроизводителей, отметили на предприятии.



Также малайзийская сторона высказала заинтересованность в создании сборочного производства белорусских тракторов. Этот проект возможен в перспективе, когда сторонами будет оценена его экономическая целесообразность.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Малайзия рассматривает вопрос о поставке техники Belarus для работы на рисовых полях Минск, 22 декабря. Малайзия заинтересована в новых поставках техники Belarus. Об этом во время посещения Минского тракторного завода заявил спикер парламента этой...

Ирина Турчина, БелаПАН.