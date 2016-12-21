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Малайзия рассматривает вопрос о поставке техники Belarus для работы на рисовых полях
22.12.2016 12:56 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Малайзия заинтересована в новых поставках техники Belarus. Об этом во время посещения Минского тракторного завода заявил спикер парламента этой азиатской страны Пандикар Амин Мулиа 21 декабря в Минске, сообщает пресс-служба предприятия.
Во время визита в Минск делегация обсудила с руководством МТЗ прямые поставки и создание сборочного производства, ознакомилась с новейшей линейкой техники завода, сообщает пресс-служба МТЗ.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Малайзия заинтересована в новых поставках техники Belarus. Об этом во время посещения Минского тракторного завода заявил спикер парламента этой...
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