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МИД Беларуси вызвал советника посольства РФ из-за высказываний российского историка

22.12.2016 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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22 декабря 2016 года в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Беларуси Вадим Гусев, рассказали в пресс-службе белорусского МИД.

«В ходе встречи в МИД российскому дипломату был заявлен протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения „Российский институт стратегических исследований“ Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

20 декабря в интернете появилось видеозапись вытсупления директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».

«Мы как-то отвлечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к власти Трампа, но забываем о Беларуси. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители. Не понятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем-то. Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому. Вот что получается», — продолжил он.

Директор института добавил, что маленькие страны не могут существовать без опоры на какую-то силу.

 
 
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Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений.

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