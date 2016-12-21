Александр Лукашенко 22 декабря принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе. Он также пообещал провести реконструкцию дорожного полотна местного значения за счет одного из банков.

Сегодня Лукашенко перерезал символическую ленту на завершающем участке МКАД-2. Президенту доложили о выполнении поручений по строительству МКАД-2 и в целом о перспективах развития транспортной инфраструктуры Беларуси, а также о реконструкции автодороги на участке Острошицкий Городок - Курган Славы (Р80), развитии и благоустройстве территорий, прилегающих ко второй кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения и отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность.

«Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения», - отметил Александр Лукашенко.

«В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок», - сказал Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

«Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время», - подчеркнул он.

Напомним, что начало строительства второй кольцевой автодороги было начато еще в 2010 году. Однако тогда речь шла о начале строительства лишь на бумаге, фактически реальная стройка началась лишь через 4 года. Не исключалось, что помогать строить дорогу белорусам будут австрийские специалисты, хотя дальше разговоров дело тогда так и не пошло.