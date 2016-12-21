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Лукашенко открыл МКАД-2 и пообещал реконструировать местные дороги

22.12.2016 13:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко 22 декабря принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе. Он также пообещал провести реконструкцию дорожного полотна местного значения за счет одного из банков.

Сегодня Лукашенко перерезал символическую ленту на завершающем участке МКАД-2. Президенту доложили о выполнении поручений по строительству МКАД-2 и в целом о перспективах развития транспортной инфраструктуры Беларуси, а также о реконструкции автодороги на участке Острошицкий Городок - Курган Славы (Р80), развитии и благоустройстве территорий, прилегающих ко второй кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения и отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность. 

«Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения», - отметил Александр Лукашенко.

«В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок», - сказал Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

«Пока не принято решение, разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время», - подчеркнул он.

Напомним, что начало строительства второй кольцевой автодороги было начато еще в 2010 году. Однако тогда речь шла о начале строительства лишь на бумаге, фактически реальная стройка началась лишь через 4 года. Не исключалось, что помогать строить дорогу белорусам будут австрийские специалисты, хотя дальше разговоров дело тогда так и не пошло.

Уже тогда то и дело появлялась информация о том, что на важный проект у государства попросту нет денег: в 2014 году даже говорилось о намерении прекратить либо заморозить строительство указом президента. Но глава государства принял другое решение: Александр Лукашенко приказал от проекта не отказываться, и своим вмешательством, как водится в Беларуси, спас ситуацию. 

 
 
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Александр Лукашенко 22 декабря принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе. Он также пообещал провести реконструкцию...

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