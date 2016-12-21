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Лукашенко открыл МКАД-2 и пообещал отремонтировать местные дороги

22.12.2016 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия второй кольцевой автодороги вокруг Минска.

Церемония прошла в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе главы государства. В ней, помимо руководства страны, приняли участие представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков.

На открытии движения по МКАД-2 Лукашенко также поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения.

"Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения. В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром", — сказал Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Лукашенко открыл МКАД-2 и пообещал отремонтировать местные дороги
© Sputnik/
МКАД-2 на перспективу

Строительство МКАД-2 полностью завершено. Ее общая протяженность составляет около 160 километров. При проектировании трассы была учтена сеть автомобильных дорог, в итоге около 72 километров МКАД — это ранее существующие трассы, которые были в нее включены. Еще 88 километров были протянуты в новом направлении.

Трасса была проложена на максимально возможном удалении от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса строений. Расчетная скорость движения по трассе 120 км/ч.

Покрытие МКАД-2 цементобетонное — более долговечное в сравнении с асфальтовым. Затраты на ремонт такого покрытия, по словам дорожников, также заметно ниже.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 111
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Общая протяженность новой трассы составляет около 160 километров, более половины пришлось прокладывать с нуля; чуть более 70 километров были совмещены с...

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