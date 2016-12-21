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Ключевым владельцем Galleria Minsk оказался заслуженный борец России
22.12.2016 14:48 — Новости Экономики | Tut.by
Основным владельцем недавно открытого торгового центра Galleria Minsk, в который входит и отель «Хилтон», является первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. Об этом TUT.BY рассказали три источника — белорусский бизнесмен, бывший чиновник и спортсмен.
В конце 2011 года был подписан инвестдоговор между Мингорисполкомом, кипрской компанией Galleria Concept Blr Limited и белорусской «Галерея Концепт» на строительство многофункционального комплекса на месте общежития БГУ в начале проспекта Победителей. Всех своих бенефициаров компания-застройщик не раскрывала.
Основателями проекта считались Владимир Хейфец и Игорь Ольхов. Позже к таковым отнесли Магомеда Магомедова. Однако участники рынка утверждали, что «это все фронтмены», «основной инвестор, под которого Сбербанк РФ
В сентябре текущего года телеканал ОНТ
Согласно лондонской базе юридических лиц, 33-летний Кирилл Озеров представляет компанию TIKO FOUNDATION. В числе связанных с ней лиц упомянуты 57-летний Омар и 31-летний Тимур Муртузалиевы. Причем Муртузалиев-старший идет под первым номером.
Заслуженный тренер России Омар Магомедович Муртузалиев является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы РФ, ответственный за женскую борьбу. Некоторые СМИ ставят Муртузалиева в число трех самых состоятельных уроженцев Дагестана.
— Человек он очень интересный. Любит, чтобы все было красиво. И «Галерея» в его стиле и образе, — рассказывает его знакомый. — Сын его давно обосновался в Лондоне. Много где что строят. Откуда деньги? Спросите у него сами или посмотрите в интернете. Переговорите с Магомедом [Магомедовым], он представляет здесь его интересы.
Судя по всему, и на Минск у Муртузалиева не менее амбициозные планы.
Недавно руководимая членом правления «Галереи Концепт», уроженцем Дагестана Магомедом Магомедовым компания
Омар Муртузалиев находится в хороших отношениях с прославленным белорусским борцом Александром Медведем.
— Пару дней назад он приезжал на открытие [Galleria Minsk]. Виделись с ним, общались, — сказал Медведь.
О других планах бизнесмена по поводу проектов в Беларуси Александру Медведю ничего неизвестно. «Меня строительство не интересует. Я не задаю глупых вопросов. Спросите у Магомеда, он тут всем кирует», — сказал он.
Получить комментарий у Магомеда Магомедова не удалось. Игорь Ольхов сказал, что не знает о других планах инвесторов относительно Беларуси. «Надо, может быть, еще до полугода, чтобы отшлифовать все бизнес-процессы здесь [в Galleria Minsk]», — сказал он.
Интересно, что уже второй руководитель Федерации спортивной борьбы России имеет серьезные активы в Беларуси. Президенту ФСБР Михаилу Мамиашвили
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Судя по всему, на Минск у Муртузалиева амбициозные планы. Недавно его компания стала победителем аукциона на застройку бывшего Червенского рынка. Плюс он приобрел...
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