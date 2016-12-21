Основным владельцем недавно открытого торгового центра Galleria Minsk, в который входит и отель «Хилтон», является первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. Об этом TUT.BY рассказали три источника — белорусский бизнесмен, бывший чиновник и спортсмен.



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В конце 2011 года был подписан инвестдоговор между Мингорисполкомом, кипрской компанией Galleria Concept Blr Limited и белорусской «Галерея Концепт» на строительство многофункционального комплекса на месте общежития БГУ в начале проспекта Победителей. Всех своих бенефициаров компания-застройщик не раскрывала.

Основателями проекта считались Владимир Хейфец и Игорь Ольхов. Позже к таковым отнесли Магомеда Магомедова. Однако участники рынка утверждали, что «это все фронтмены», «основной инвестор, под которого Сбербанк РФ выделял 100-миллионный кредит, остается в тени». Директор СООО «Галерея Концепт» Владимир Хейфец тогда же заявил , что порядка 50 млн долларов уже вложил иностранный инвестор.

В сентябре текущего года телеканал ОНТ сообщил , что компания Кирилла Озерова построила центр «Галерея Минск». «Как денди лондонский одет» — это не про Онегина, это про Озерова. «33 года, родом из России, образование финансовое, Лондонский университет. Около 20 лет живет на берегу Темзы, инвестирует в недвижимость по всей Европе», живописали его телевизионщики. «Нужно смотреть как минимум на 10−15 лет вперед. У нас есть несколько принципов: политическая стабильность, близость к финансовым центрам, благоприятный инвестклимат, уважительное отношение к инвесторам и, самое главное, недостаток в Минске мировых брендов», — пояснял мотивы вложений Озеров.

Согласно лондонской базе юридических лиц, 33-летний Кирилл Озеров представляет компанию TIKO FOUNDATION. В числе связанных с ней лиц упомянуты 57-летний Омар и 31-летний Тимур Муртузалиевы. Причем Муртузалиев-старший идет под первым номером.



Омар Муртузалиев пробежал 13 миль полумарафона в Лондоне в майке Tiko Foundation

Заслуженный тренер России Омар Магомедович Муртузалиев является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы РФ, ответственный за женскую борьбу. Некоторые СМИ ставят Муртузалиева в число трех самых состоятельных уроженцев Дагестана.

— Человек он очень интересный. Любит, чтобы все было красиво. И «Галерея» в его стиле и образе, — рассказывает его знакомый. — Сын его давно обосновался в Лондоне. Много где что строят. Откуда деньги? Спросите у него сами или посмотрите в интернете. Переговорите с Магомедом [Магомедовым], он представляет здесь его интересы.

Судя по всему, и на Минск у Муртузалиева не менее амбициозные планы.

Недавно руководимая членом правления «Галереи Концепт», уроженцем Дагестана Магомедом Магомедовым компания стала победителем аукциона на застройку бывшего Червенского рынка. Позже в ходе неформального общения с корреспондентом TUT.BY Магомедов сказал, что они со своим другом-партнером также приобрели на аукционе старинную усадьбу «Белая дача» на улице Казинца в Минске. По словам Магомедова, инициатива покупки в первую очередь исходила от его друга из другой страны, имя которого он не назвал. Что конкретно планируют разместить в «Белой даче» после реконструкции, еще не решено. Магомедов рассказал, что это будет не бизнес, а социальный проект.

Омар Муртузалиев находится в хороших отношениях с прославленным белорусским борцом Александром Медведем.

— Пару дней назад он приезжал на открытие [Galleria Minsk]. Виделись с ним, общались, — сказал Медведь.



Фото: Оксана Кравцова

О других планах бизнесмена по поводу проектов в Беларуси Александру Медведю ничего неизвестно. «Меня строительство не интересует. Я не задаю глупых вопросов. Спросите у Магомеда, он тут всем кирует», — сказал он.

Получить комментарий у Магомеда Магомедова не удалось. Игорь Ольхов сказал, что не знает о других планах инвесторов относительно Беларуси. «Надо, может быть, еще до полугода, чтобы отшлифовать все бизнес-процессы здесь [в Galleria Minsk]», — сказал он.

Интересно, что уже второй руководитель Федерации спортивной борьбы России имеет серьезные активы в Беларуси. Президенту ФСБР Михаилу Мамиашвили перешла доля в «Трайпле» после известного конфликта Юрия Чижа и Владимира Япринцева.