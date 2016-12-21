В МИД Беларуси подтвердили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети. Но этот вопрос находится «не совсем в компетенции МИД» и будет изучаться. Так пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик ответил на просьбу TUT.BY прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что в Беларуси может начать вещание польскоязычный телеканал TVP Polonia.

В недавнем интервью Ващиковский отметил, что работающий сегодня белорусскоязычный «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». «Телеканал подвергался гонениям, был маргинализован», — считает он.

«Альтернативой является то, что предлагают белорусы, вещание TVP Polonia на всей территории Беларуси. Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране», — заявил польский министр.

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик отметил, что польские телеканалы уже давно доступны на значительной части территории Беларуси, а «при современных технологиях смотреть их в принципе не составляет труда в любой точке нашей страны».

Что касается включения какого-либо польского телеканала в белорусские кабельные сети, то «такая инициатива была озвучена нашими польскими партнерами в этом году и она будет изучаться».

— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе, с учетом принципа взаимности.

На вопрос, просила ли белорусская сторона прекратить вещание Белсата, Дмитрий Мирончик заявил:

— «Белсат» — это польский проект. От начала и до конца. Так что все вопросы о нем — к нашим польским партнерам.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в конце прошлой недели .

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».

TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИД и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.