﻿ Беларусь изучит инициативу о включении польского канала в кабельные сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь изучит инициативу о включении польского канала в кабельные сети

22.12.2016 15:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В МИД Беларуси подтвердили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети. Но этот вопрос находится «не совсем в компетенции МИД» и будет изучаться. Так пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик ответил на просьбу TUT.BY прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что в Беларуси может начать вещание польскоязычный телеканал TVP Polonia.

В недавнем интервью Ващиковский отметил, что работающий сегодня белорусскоязычный «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». «Телеканал подвергался гонениям, был маргинализован», — считает он.

«Альтернативой является то, что предлагают белорусы, вещание TVP Polonia на всей территории Беларуси. Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране», — заявил польский министр.

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик отметил, что польские телеканалы уже давно доступны на значительной части территории Беларуси, а «при современных технологиях смотреть их в принципе не составляет труда в любой точке нашей страны».

Что касается включения какого-либо польского телеканала в белорусские кабельные сети, то «такая инициатива была озвучена нашими польскими партнерами в этом году и она будет изучаться».

— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе, с учетом принципа взаимности.

На вопрос, просила ли белорусская сторона прекратить вещание Белсата, Дмитрий Мирончик заявил:

— «Белсат» — это польский проект. От начала и до конца. Так что все вопросы о нем — к нашим польским партнерам.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в конце прошлой недели.

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».

TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИД и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД подтвердили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети. Вопрос будет изучаться, сообщили в ведомстве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Ключевым владельцем Galleria Minsk оказался заслуженный борец России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика