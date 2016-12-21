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Беларусь изучит инициативу о включении польского канала в кабельные сети
22.12.2016 15:10 — Новости Экономики | Tut.by
В МИД Беларуси подтвердили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети. Но этот вопрос находится «не совсем в компетенции МИД» и будет изучаться. Так пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик ответил на просьбу TUT.BY прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что в Беларуси
В недавнем интервью Ващиковский отметил, что работающий сегодня белорусскоязычный «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». «Телеканал подвергался гонениям, был маргинализован», — считает он.
«Альтернативой является то, что предлагают белорусы, вещание TVP Polonia на всей территории Беларуси. Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране», — заявил польский министр.
Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик отметил, что польские телеканалы уже давно доступны на значительной части территории Беларуси, а «при современных технологиях смотреть их в принципе не составляет труда в любой точке нашей страны».
Что касается включения какого-либо польского телеканала в белорусские кабельные сети, то «такая инициатива была озвучена нашими польскими партнерами в этом году и она будет изучаться».
— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе, с учетом принципа взаимности.
На вопрос, просила ли белорусская сторона прекратить вещание Белсата, Дмитрий Мирончик заявил:
— «Белсат» — это польский проект. От начала и до конца. Так что все вопросы о нем — к нашим польским партнерам.
О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов),
Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».
TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИД и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.
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В МИД подтвердили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети. Вопрос будет изучаться, сообщили в ведомстве.
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