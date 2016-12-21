До конца года курсы иностранных валют более чем на 1 процент не изменятся, считает финансовый аналитик.

Белорусский рубль снова укрепился к корзине валют.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 декабря курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами снизился на 0.0081 BYN (-0,41%) - до 1.9496 BYN/USD. Курс евро стал ниже на 0.0016 BYN (-0,08%) - до 2.0356 BYN/EUR. Курс российского рубля на торгах снизился на 0.0025 BYN (-0,08%) за 100 RUB и составляет 3.2015 BYN/100RUB.

проведенной деноминации национальная валюта демонстрирует непривычную "стойкость". Но как белорусский рубль встретит новый 2017 год? Сохранит ли BYN устойчивость в следующем году? Посленациональная валюта демонстрирует непривычную "стойкость". Но как белорусский рубль встретит новый 2017 год? Сохранит ли BYN устойчивость в следующем году?

БДГ поделился старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. Прогнозами о будущем белорусского рубля споделился старший аналитик Альпари

- Особых сюрпризов от белорусского рубля ждать не приходится. До конца 2016 года курсы иностранных валют с равной степенью вероятности могут измениться как в сторону уменьшения, так и увеличения буквально на несколько копеек от нынешних значений. Мой прогноз: до конца года курсы иностранных валют более чем на 1 процент не поменяются.

- Как поведет себя белорусский рубль в 2017 году?

- В 2017 году белорусский рубль будет ослабляться пропорционально инфляции. Инфляция вполне может остаться в рамках 9%, которые запланировали экономические власти страны, - соответственно, на 9% может вырасти и стоимость валютной корзины. А курсы отдельных валют во многом будут зависеть от колебания валют относительно друг друга на мировых рынках. Евро, очевидно, будет снижаться по отношению к доллару, нефть, думаю, опустится чуть ниже нынешнего показателя - до 50-55 долларов за баррель марки Брент, соответственно, чуть снизится российский рубль - к концу года за него могут давать 67 российских рублей за доллар. Если доллар и евро достигнут паритета, то к концу следующего года евро и доллар в Беларуси могут стоить по 2.25, а российский рубдь - 3.35-3.40 за 100 российских рублей.

- Пока ничто не предвещает валютных потрясений?

- Последние два года, казалось, политика Нацбанка принципиально меняться не будет - будет оставаться умеренно жесткой. Нацбанк будет поддерживать процентные ставки на положительном уровне в реальном выражении, будет стремиться, во-первых, чтобы депозиты в белорусских рублях были выгоднее, чем депозиты в валюте (с учетом разницы процентной ставки и темпов девальвации), во-вторых, чтобы они были выше инфляции.

Особой тревоги ничего не предвещало. Но в последнее время появился один тревожный фактор: глава государства педалирует тему "всем по 500". Накануне, представляя нового главу администрации президента, Лукашенко в третий раз озвучил идею вернуть зарплаты на уровень 500 долларов. Но если прежде рост зарплаты рассматривался в привязке к производительности труда, то вчера прозвучало: "любой ценой". Идея "всем по 500" любой ценой является единственным фактором риска для белорусского рубля. Желание повысить зарплату на треть без соответствующего роста производительности труда может привести к тому, что к концу следующего года исход может оказаться совсем другим - и по инфляции, и по курсам валют.

Но я все-таки исхожу из базового сценария: наверху поговорят на тему "всем по 500", но не станут ее педалировать вопреки экономическим законам. И включать печатный станок ради 500 долларов тоже не станут.