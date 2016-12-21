Минск, 22 декабря. Беларусь продолжает переговоры с Россией о снятии ограничений на поставку мясо-молочной продукции.

Как сообщил БелаПАН информированный источник, эксперты ведут переговоры уже на протяжении двух недель в различном формате: дистанционно и на встречах в Москве.



В настоящее время Россельхознадзором запрещены поставки на российский рынок продукции 11 белорусских предприятий молочной отрасли, двух птицефабрик и семи мясоперерабатывающих заводов.

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заявил, что ограничения на поставки белорусских продуктов питания с 20 предприятий могут быть сняты в ближайшие дни. "Я думаю, что буквально на этой неделе ограничения будут сняты. Мы знаем, что делать, работаем. Я хочу сказать, что есть те барьеры, которые мы снимаем и будем снимать", — сказал он.



По словам Русого, белорусская сторона активно ведет переговоры по этому вопросу со всевозможными инстанциями. При этом, уверен вице-премьер, российский рынок закрывается для белорусских производителей продовольствия зачастую по надуманным причинам. "Мы передали в следственные органы Российской Федерации информацию о десяти фактах фальсификаций (белорусской продукции на российском потребительском рынке. — БелаПАН.)", — уточнил вице-премьер.

Вместе с тем, как заявила 21 декабря российскому агентству ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых предприятий Беларуси. "В целом ситуация в отношении действующих ограничений на молочные предприятия не изменилась", — сказала она.

Как сообщила Мелано, накануне специалисты Россельхознадзора детально объясняли белорусским экспертам претензии ведомства к качеству и безопасности поставляемой с территории Беларуси молочной продукции. "Так, для белорусской стороны стало новостью, что субъектовые ветеринарные службы России не являются частью системы Россельхознадзора. Особенно их удивило, что результаты лабораторных исследований, на которые наши коллеги ориентировались, проводились не нашими лабораториями. При этом, странно, что все протоколы испытаний, которые ранее предоставлял Россельхознадзор, каким-то образом коллегами игнорировались", — пояснила она.

Российское ведомство призвало Беларусь подключиться к программе раннего лабораторного оповещения (СиРаНо). С помощью этой программы возможно в онлайн-режиме узнавать результаты лабораторных исследований поставляемой в Россию продукции.

При этом белорусская сторона вместо решения проблемы качества продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством, считает представитель Россельхознадзора. "В сложившейся ситуации сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того чтобы разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути "базарного" пиара с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства", — отметила Мелано.

В качестве примера она привела сюжет из белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил, что после Геннадия Онищенко (ранее был главой Роспотребнадзора) Россельхознадзор возглавил Сергей Данкверт.



Как отметила представитель Россельхознадзора, по мнению Давыдько, именно от руководителя исходят претензии к качеству белорусской продукции. "Здесь, специально для уважаемого господина Давыдько, хотелось бы устранить некую брешь в его знаниях и уведомить, что господин Онищенко никогда не возглавлял Россельхознадзор", — подчеркнула Мелано.



Данкверт в начале декабря упрекнул белорусских производителей продовольствия в недобросовестности, потому что они в силу жадности начинают "химичить". В ответ 9 декабря Александр Лукашенко заявил: "У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит".

Российский посол Александр Суриков заявил 21 декабря журналистам в Минске, что количество некачественной белорусской пищевой продукции на российском рынке мизерное, и "надо прекратить инсинуации на эту тему". Посол упрекнул Данкверта в том, что тот выкладывает информацию "сразу же в соцсети". В связи с этим ему будет сделано замечание, предположил Суриков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь продолжает переговоры с Россией о снятии ограничений на поставку мясо-молочной продукции Минск, 22 декабря. Беларусь продолжает переговоры с Россией о снятии ограничений на поставку мясо-молочной продукции. Как сообщил БелаПАН информированный...

Марина Носова, БелаПАН.