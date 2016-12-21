Уникальный арт-проект, собравший работы 30 художников из 28 европейских стран, стартовал в художественной галерее имени народного художника СССР и Беларуси Михаила Савицкого на площади Свободы в Минске.

Выставочный проект, реализованный совместно Министерством иностранных дел Республики Беларусь, Посольством Республики Беларусь во Франции и Минским городским исполнительным комитетом, проходит под официальным патронажем ЮНЕСКО. Это подчеркивает его международное гуманитарное значение. Уникальность выставки в том, что впервые Минск выступает центром единения представителей современного искусства европейских стран.

Идея выставки родилась в непростой период обострения политических и социальных конфликтов в мире. Авторы идеи – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко и белорусский художник, ученик Михаила Савицкого, Виктор Альшевский. От рождения идеи до ее воплощения прошло менее года, огромную роль в организации арт-проекта сыграла слаженная работа дипломатических представительств Беларуси в европейских странах и Министерства иностранных дел.

Европейская культура в нынешней ситуации выступает как гуманитарный противовес политическим и социальным конфликтам, опираясь на свои многовековые традиции и в то же время обращаясь к зрителю и через самые современные формы живописи и скульптуры. Минск, ставший в последние годы одной из самых активных переговорных площадок по урегулированию международных конфликтов в европейском регионе, принимает на себя сегодня и роль центра культурной дипломатии.

«Беларусь – страна, которая находится на перекрестке дорог, соединяющих Европу и Азию, страна, которая всегда стремилась содействовать миру и добрососедству в нашем регионе. Мы выступаем за развитие доброжелательных отношений с другими странами мира независимо от их географического местоположения и длины границ, с уважением относимся к нашим партнерам и рассчитываем на соответствующее отношение к Беларуси с их стороны. Открытие этой выставки в Год культуры, который завершается в Беларуси, - это вклад белорусской дипломатии в разнообразную палитру культурных событий, которые происходят в нашей стране», - отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Выставка проходит в символическом месте Минска - рядом со старинным Верхним городом, где в новогодние и рождественские праздники собирается большое количество туристов, посещающих Минск и Беларусь. Галерея имени народного художника Михаила Савицкого, в которой проходит выставка, станет центром притяжения не только для минчан, интересующихся современным искусством, но и для многочисленных гостей Минска из разных стран. Галерея входит в комплекс Музея истории города Минска - уникального проекта минских городских властей, объединяющего ряд зданий и сооружений-артефактов истории белорусской столицы, в том числе и недавно реконструированные участки верхнего города, так быстро полюбившиеся минчанам и гостям города.

«Искусство – сфера человеческой жизни, которая дает нам уникальную возможность понимания истории и современности различных народов и государств. Оно позволяет нам познать одновременно как наше разнообразие, так и нашу общность в большом мире. Символично, что именно Минск сегодня становится центром объединения и построения общего культурного пространства, которое сближает страны и народы», - заявил председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

Художники, представляющие свои работы на выставке «От Лиссабона через Минск до Владивостока» - это как признанные и опытные мэтры современного искусства, так и молодые, но уже очень известные в своих странах мастера. Их творчество максимально разнообразно, однако экспозиция выставки выстроена таким образом, что это разнообразие воспринимается как единое целое, как символ яркости и самобытности европейских стран, тем не менее имеющих общее культурное пространство.

«Масштаб арт-проекта - это исследование, интеллектуальное путешествие и создание нового информационного пространства через столицы мира; это стремление увидеть, сопоставить и осмыслить само явление духовной культуры каждой столицы, каждого государства, каждого авторского проекта; это желание постичь высшее единство нашего собственного духа», - так комментирует концепцию выставки ее куратор и участник от Беларуси, художник Виктор Альшевский.

Многие художники, представляющие свои работы в Минске, решили приехать на открытие выставки лично, что только подчеркивает их интерес к Беларуси как стране и как центру культурного сообщества. В Выставке принимают участие художники, живущие в европейских столицах, а также во Владивостоке – самом восточном городе Евразийского континента, и в Санкт-Петербурге – признанной культурной столице России.

Значительную поддержку арт-проекту «От Лиссабона через Минск до Владивостока» оказал отечественный бизнес, что уже стало в Беларуси доброй традицией. Генеральным партнером проекта стал «Приорбанк».

Выставка будет проходить с 21 декабря 2016 по 5 февраля 2017 года.

Павел Латушко, Андрей Шорец, Владимир Макей

Виктор Альшевский и Павел Латушко

Виктор Альшевский

Работы Дуилио Де Дженнаро Гомес (Испания)

Художник Виктор Альшевский

Работы художника Радован Трнавац Мича (Сербия)

Работы Руслана Кутняка (Украина)

Работа Кристиан Бонавья (Монако)

Работа Сьюзи Гамильтон (Великобритания)

Художник Уильрих Уффрехт (Германия)