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Могут ли трех задержанных "белорусофобов" признать политзаключенными? Дискуссия TUT
22.12.2016 16:50 — Новости Экономики | Tut.by
Уголовное дело в отношение
В новой ситуации и правозащитники — им нужно определить, укладываются ли публикации задержанных в рамки свободы слова? Где вообще эти рамки? Могут ли три «адепта русского мира» стать новыми политзаключенными? Чем их дело отличается от уголовного преследования другого блогера, ярого критика России
Об этих и других спорных аспектах резонасного уголовного дела, мы поговорим с главой Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком, председателем Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и замглавы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.
Подключайтесь к эфиру Дискуссии-TUT в пятницу 23 декабря, в 11.00.
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Вышли ли публикации трех задержанных на рамки свободы слова? Где вообще эти рамки? Могут ли задержанных назвать политзаключенными? Подключайтесь к эфиру...
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