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Могут ли трех задержанных "белорусофобов" признать политзаключенными? Дискуссия TUT

22.12.2016 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Уголовное дело в отношение трех публицистов российских сайтов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко стало необычным для Беларуси. За разжигание розни у нас вообще судят нечасто, но, пожалуй, впервые под эту статью попали пророссийские критики белорусской власти и независимости страны.

В новой ситуации и правозащитники — им нужно определить, укладываются ли публикации задержанных в рамки свободы слова? Где вообще эти рамки? Могут ли три «адепта русского мира» стать новыми политзаключенными? Чем их дело отличается от уголовного преследования другого блогера, ярого критика России Эдуарда Пальчиса, который недавно был осужден, в том числе, по этой же 130 статье УК за разжигание национальной розни?

Об этих и других спорных аспектах резонасного уголовного дела, мы поговорим с главой Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком, председателем Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и замглавы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.

Подключайтесь к эфиру Дискуссии-TUT в пятницу 23 декабря, в 11.00.

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