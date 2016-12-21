Уголовное дело в отношение трех публицистов российских сайтов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко стало необычным для Беларуси. За разжигание розни у нас вообще судят нечасто, но, пожалуй, впервые под эту статью попали пророссийские критики белорусской власти и независимости страны.

В новой ситуации и правозащитники — им нужно определить, укладываются ли публикации задержанных в рамки свободы слова? Где вообще эти рамки? Могут ли три «адепта русского мира» стать новыми политзаключенными? Чем их дело отличается от уголовного преследования другого блогера, ярого критика России Эдуарда Пальчиса , который недавно был осужден, в том числе, по этой же 130 статье УК за разжигание национальной розни?

Об этих и других спорных аспектах резонасного уголовного дела, мы поговорим с главой Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком, председателем Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и замглавы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.

Подключайтесь к эфиру Дискуссии-TUT в пятницу 23 декабря, в 11.00.