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Назначен новый начальник Минской центральной таможни

22.12.2016 17:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько назначил на должность начальника Минской центральной таможни Валерия Романа.

Как сообщает пресс-служба ГТК, Валерий Роман родился в 1964 году в деревне Подворанцы Вороновского района Гродненской области. Окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (1992), Академию управления при президенте (2000).

В таможенных органах с 1993 года. Работал на разных должностях в Вороновской таможне, после — в Ошмянской и таможне "Минск-2". В 2011 году стал начальником управления развития таможенной инфраструктуры ГТК, с 2015 по 2016 годы возглавлял контрольно-ревизионный отдел ГТК.

Минская центральная таможня была образована 10 марта 1992 года на базе Минского регионального отделения автоматизированной системы управления Главного научно-исследовательского вычислительного центра Таможенного комитета СССР.

Минская центральная таможня выполняет задачи автоматизации деятельности таможенной службы, ведения таможенной статистики, централизованного материально-технического снабжения, технического оснащения.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько назначил на должность начальника Минской центральной таможни Валерия Романа. ...

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