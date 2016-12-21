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Макей и Лавров поговорили по телефону

22.12.2016 20:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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22 декабря министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей поговорили по телефону.


Фото: mfa.gov.by

О разговоре сообщило российское ведомство. Там указали, что рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений. Белорусский МИД пока не давал информации о беседе министров.

У Беларуси и России в последнее время накопилось немало спорных вопросов. Так, уже не один месяц длится нефтегазовый конфликт, который начался из-за мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015-2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов. Ранее Беларусь внесла авансовый платеж за голубое топливо (сумма не называлась), однако Россия вернула его, заявив, что ждет погашения долга. С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года на 2,25 млн тонн нефти.

Не все гладко и с поставками нашей продукции на российский рынок. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал претензии о том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока. Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства, а правительство упрекнул, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. Позже по этому вопросы высказались белорусские чиновники и пресса.

22 декабря МИД Беларуси вызвал советника-посланника посольства России в Беларуси Вадима Гусева. МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова, в которых он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».

 
 
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О чем говорили министры, пока неизвестно.

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