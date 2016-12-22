ОБСЕ ждет результатов работы Межведомственной рабочей группы при ЦИК, которая к 1 февраля должна представить президенту предложения об изменениях избирательного законодательства. Об этом заявил в интервью TUT.BY вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед по итогам своего визита в Минск.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Беларуси шведский политик далеко не первый раз. Он наблюдал за выборами 2015 и 2016 года, на обеих кампаниях возглавлял самую многочисленную команду — краткосрочных наблюдателей ОБСЕ. Именно свидетельства этих людей, в значительной части, формируют итоговый отчет о выборах, который Харстед приехал презентовать.

Он встретился с Александром Лукашенко , Владимиром Макеем, Лидией Ермошиной, представителями Палаты представителей и оппозиции. Кроме того, Харстед принял участие в первом заседании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

Эта группа, созданная при ЦИК, кроме изучения 32-х рекомендаций ОБСЕ, до 15 января будет собирать идеи о реформировании избирательного законодательства, в том числе от оппозиции, отметил Харстед. А к 1 февраля они представят свои наработки президенту. «Это будет очень важный день», — считает шведский политик.

Встреча с президентом длилась около часа и 20 минут. Кроме рекомендаций по выборам, они обсудили предстоящую сессию ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году и ситуацию в регионе.

— Встреча была плодотворной. Но что куда важнее — это серьезный политический сигнал, что высшая власть в стране обращает внимание на вопросы избирательного законодательства, принимает нас с докладом ОБСЕ.

Говоря о впечатлениях от визита в целом, Харстед назвал созыв рабочей группы хорошим развитием событий.

— Но мы не можем любить только лишь встречи, встречи у нас были хорошие. Теперь нужно посмотреть на результат. Мы не знаем пока, каким он будет. И нам уже дали понять, над чем они (члены межведомственной группы — TUT.BY) работают. Например — над условиями финансирования кампании, либерализацией бюрократических процедур, касающихся ведения агитации.

Ключевые для ОБСЕ моменты — прозрачность подсчета голосов и состав избирательных комиссий — также упоминались со стороны официального Минска в списке вопросов, над которыми идет работа.

— Я в свою очередь напомнил о проблеме регистрации партий, — добавил замглавы ПА ОБСЕ.

Он также напомнил, что считает абсолютно неприемлемым, что каждый четвертый наблюдатель ОБСЕ на выборах в парламент в сентябре не мог полноценно наблюдать за подсчетом голосов. Прогресс в этом вопросе до сих пор он назвал «косметическим», а состав избирательных комиссий стал еще менее плюраллистичным, считает Харстед.

— На парламентских выборах в Молдове мы с Лидией Ермошиной оказались недалеко друг от друга в одно время. Я был наблюдателем, она, вероятно, была международным гостем. Молдова — одна из беднейших стран ОБСЕ. Тем не менее, они смогли провести с технической точки зрения идеальные выборы.

Харстед считает, что молдавский опыт в организации процесса можно перенимать и в Беларуси, для этого не нужны большие бюджетные расходы. «Все дело в политической воле, либо она есть, либо ее нет», — добавил он.

3 февраля наш собеседник планирует собрать в Вене встречу международных партнеров Беларуси — ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, США и т.д., чтобы сверить позиции по вопросу рекомендаций о выборах.

— Когда я предложил эту идею, я еще не знал, что они планируют передать свои инициативы президенту 1 февраля. Это будет очень интересно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напоследок мы спросили у Харстеда, как он стал так плотно заниматься нашей страной.

— Я очень люблю белорусов, это красивая страна в очень непростой ситуации. Я думаю, мы выбрали друг друга. В ПА ОБСЕ я не хотел заниматься большим спектром общих тем, а сконцентрироваться на чем-то одном. К тому же, у меня длинная история с Беларусью: я приезжал сюда как председатель шведского фонда ЮНИСЕФ по вопросам детей-чернобыльцев, затем как президент Шведской федерации дзюдо. У меня много связей с Беларусью.

С политической точки зрения, Харстед видит у Беларуси большие перспективы построить «сильную, жизнеспособную, успешную и независимую страну».

— Ну и лететь мне не далеко. На прямом рейсе «Белавии» из Стокгольма мне лететь меньше двух часов, мы даже обгоняем время из-за разницы в часовых поясах.

Свой итоговый отчет о парламентских выборах в Беларуси БДИПЧ ОБСЕ опубликовало 9 декабря. В нем отмечалось, что эти выборы были организованы эффективно, но, несмотря на некоторые предпринятые властями шаги, ряд давних системных проблем остается нерешенным. «Законодательство ущемляет политические права и свободы, и трактуется в слишком ограничительном ключе», — говорится в документе.

13 декабря ЦИК создал Межведомственную групп по изучению рекомендаций ОБСЕ. В нее вошли представители парламента, Минюста, ЦИК, Национального центра законодательства и правовых инициатив, Верховного суда и Мининформа.