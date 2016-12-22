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ЕЭК усовершенствует механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами ЕАЭС

22.12.2016 22:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена усовершенствовать механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение о методике расчета нормативов их распределения должно быть принято не позднее 2018 года, сообщила БелаПАН пресс-служба ЕЭК.

Пресс-служба пояснила, что действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были рассчитаны при присоединении к ЕАЭС Кыргызстана. Расчет производился с учетом методики, использованной в 2010 году при определении нормативов между первыми тремя государствами — членами союза, а также принципа "государства — члены ЕАЭС как единое целое плюс новое государство". Согласно договоренностям о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены на три года с начала применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. "Таким образом, к августу 2018 года должно быть принято решение о методике расчета нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, а также произведен их расчет", — отмечают в ЕЭК. 

При разработке более совершенной методики комиссия намерена учесть лучшие международные практики и опыт других крупных интеграционных объединений, выявить зависимость между макроэкономическими показателями развития экономик стран ЕАЭС и суммой распределяемых между бюджетами ввозных таможенных пошлин. При этом в ЕЭК не исключают, что показатели, на которых основывается методика расчета, будут расширены или пересмотрены.

Также будут сформулированы рекомендации на случай присоединения к Евразийскому экономическому союзу новых членов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена усовершенствовать механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами...

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