В перечне должников белорусскому бюджету за пару месяцев до начала нового года пошло вверх число сельскохозяйственных организаций. Среди них оказалось несколько передовых ранее компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

На протяжении почти всего года в «черный список» налоговиков с регулярностью попадает один из символов немецко-белорусского экономического сотрудничества — смолевичская компания «Штотц-Агросервис». В 2000 году немецкие бизнесмены Лоренц-Петер Штотц и Вальтрауд Шустак «в довесок» к контрактам на поставку сельскохозяйсвенной техники на белорусские поля прибрели колхозы «Ленинский путь» и «Пекалин» в Смолевичском районе и на нескольких гектарах земли попытались через немецкий das Ordnung создать доходный бизнес. Хозяйство немцев специализируется на производстве зерновых, мясо-молочном животноводстве, выращивает рапс. Однако, с 2015 года «Штотц-Агросервис» оказывается в «черном списке» неплательщиков МНС и, судя по постоянству попадания в него, это — не только технические проблемы. Кстати, немцы в 2003 году стали хозяевами еще одного хозяйства в Оршанском районе, для развития которого была создана компания «Штотц-Агросервис Митьковщина».

Еще один неплательщик в этой категории — иностранное предприятие «Налибоки-Неман». Некоторое время в его рамках в белорусском агропромышленном комплексе пытался реализовать себя болгарский бизнесмен Енев Эмил Маринов. «Налибоки-Неман» специализируется на мясо-молочном животноводстве, производстве зерна и зернобобовых и картофеля.

На 1 декабря 2016 года в числе должников белорусскому бюджету угодила компания «БелАгрокультура» из поселка Бытень в Ивацевичском районе. Этот бизнес в 2009 году на базе СПК «Бытенский» создали итальянцы из компании AgroBel. «БелАгрокультура» пытается привить в Беларуси итальянские технологии в производстве мяса и молока, выращивании зерна и семян многолетних трав.

В конце октября этого года правительство утвердило перечни сельхозорганизаций, подлежащих досудебному оздоровлению, а также тех субъектов хозяйствования, которых придется банкротить. В общей сложности в обоих списках оказалось более 400 сельскохозяйственных организаций.

В том числе досудебному оздоровлению подлежат 323 сельхозорганизации, в отношении ста двух необходимо проведение процедуры банкротства.