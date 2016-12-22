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Проезд в общественном транспорте подорожал и в Гродно

23.12.2016 09:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Стоимость проезда в городском общественном транспорте дорожает в Гродно и области, соответствующее решение Гродненского облисполкома опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Проезд в общественном транспорте подорожал и в Гродно
© Sputnik/ Роман Шантар
Проезд в Бресте и области подорожает с четверга

Тариф увеличен на 5 копеек. Жители города будут платить за разовую поездку в общественном транспорте 45 копеек. Ранее такая цена за талончик была установлена и в других областных центрах страны — в Витебске, Гомеле и Бресте.

Цена разовой поездки на наземном общественном транспорте в столице  увеличена до 55 копеек, в метро — до 60. В перечисленных регионах увеличены также тарифы на провоз багажа и поездки по области.

Кроме того, в Минске с января появятся новые виды проездных —  на сутки (2 рубля 60 копеек), двое суток (4,59), трое суток (6,32). 90-дневный проездной обойдется в 9,90 рубля. Такие временные проездные позволяют пользоваться общественным транспортом в отведенный период неограниченное количество раз.

Также в столице появится проездной на 100 поездок во всех видах наземного транспорта, его стоимость составит 43 рубля 58 копеек.

Решение о повышении тарифов о проезд в общественном транспорте пока не приняли лишь власти Могилевской области.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Разовая поездка в общественном транспорте обойдется жителям Гродно в 45 копеек, ранее такой тариф был уже установлен в Витебске, Гомеле и Бресте; по старым ценам...

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