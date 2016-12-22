Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении ряда должностных лиц ОАО «Минский завод колесных тягачей», обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, сообщила пресс-служба СК.

В ходе следствия установлено, что в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству, исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки деньги за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180 тысяч рублей (более 92 тысяч долларов по курсу на сегодняшний день — прим. TUT.BY), начальнику конструкторского бюро — 14,6 тысяч рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере 1 тысячи долларов.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал TUT.BY, главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач был задержан в мае 2015 года . Первоначально ему инкриминировалось злоупотребление служебными полномочиями. При этом МЗКТ даже на пике кризиса оставался одним из немногих стабильно прибыльных предприятий промышленности.