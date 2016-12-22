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Талоны на транспорт по старым ценам действуют до 19 января

23.12.2016 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Купленные по старым ценам билеты на проезд в столичном общественном транспорте будут действовать до 19 января, сообщили Sputnik на предприятии "Минсктранс".

Талоны на транспорт по старым ценам действуют до 19 января
© Sputnik/ Роман Шантар
Проезд в общественном транспорте подорожал и в Гродно

Билеты на проезд в минском транспорте подорожали на пять копеек с 21 декабря — рост составил около 10%. Цены на проездные документы поднялись на 5%.

"Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам по 50 и 65 копеек действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала "Агентство Минсктранс") с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения", — рассказали в собеседники Sputnik.

Купленные у водителей билеты по 55 и 70 копеек будут также действительны вплоть до 19 января.

Кроме того, стоимость на проезд в общественном транспорте возросла во всех областях Беларуси>>

"Старые" билеты будут также действительны в течение месяца после принятия соответствующих решений.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Стоимость билетов на одну поездку в Минске выросла на 10%, а цена проездных документов - на 5%.

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