﻿ В Беларуси будут развивать зеленую экономику. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси будут развивать зеленую экономику

23.12.2016 12:15 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Совмин утвердил план по развитию в Беларуси план зеленой экономики до 2020 года.

Согласно постановлению Совета Министров от 21 декабря 2016 года №1061 в Беларуси утвержден Национальный план действий по развитию зеленой экономики до 2020 года. 

В документе, размещенном на сайте правительства, говорится о том, что целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.  Зеленая экономика при этом объявлена государством «стратегическим приоритетом», реализация которого приведет к устойчивому развитию и гармонизации экономических, экологических и социальных интересов.

«С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности, международных обязательств приоритетными направлениями развития ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь являются: развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции ”умных“ городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства органической продукции; устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма», - сообщается на сайте правительства. 

Согласно постановлению, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому, Национальной академии наук Беларуси и другим организациям, являющимся исполнителями мероприятий Национального плана, необходимо ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, представлять в Минприроды и охраны окружающей среды информацию о ходе выполнения мероприятий Национального плана.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин утвердил план по развитию в Беларуси план зеленой экономики до 2020 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Путин о проблемах и достижениях российской экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика