Совмин утвердил план по развитию в Беларуси план зеленой экономики до 2020 года.

Согласно постановлению Совета Министров от 21 декабря 2016 года №1061 в Беларуси утвержден Национальный план действий по развитию зеленой экономики до 2020 года.

В документе, размещенном на сайте правительства, говорится о том, что целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. Зеленая экономика при этом объявлена государством «стратегическим приоритетом», реализация которого приведет к устойчивому развитию и гармонизации экономических, экологических и социальных интересов.

«С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности, международных обязательств приоритетными направлениями развития ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь являются: развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции ”умных“ городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства органической продукции; устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма», - сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому, Национальной академии наук Беларуси и другим организациям, являющимся исполнителями мероприятий Национального плана, необходимо ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, представлять в Минприроды и охраны окружающей среды информацию о ходе выполнения мероприятий Национального плана.