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Перед выходными белорусский рубль немного укрепился к основным валютам
23.12.2016 12:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Перед выходными белорусский рубль немного укрепился к трем основным валютам на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс доллара снизился на 0,16 копейки до 1,948 рубля (без учета деноминации — на 16 рублей до 19.480).
Евро подешевел на 0,18 копейки до 2,0338 рубля (на 18 копеек до 20.338).
Курс российского рубля уменьшился на 0,07 копейки до 3,2008 за 100 рублей РФ (на 0,07 рубля до 320,08 за 1 рубль).
Котировки всех трех валют снизились и накануне.
БФВБ также сообщила, что 30 декабря торги иностранными валютами проводиться не будут.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Перед выходными белорусский рубль немного укрепился к трем основным валютам на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Курс доллара...
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