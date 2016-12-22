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Перед судом предстанут трое бывших должностных лиц МЗКТ в главе с главным инженером
23.12.2016 12:20 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении группы должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей", обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности.
Как сообщает отдел информации и связей с общественностью СК, в ходе следствия установлено, что в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству, исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.
Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180.000 рублей, начальнику конструкторского бюро — 14.600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере одной тысячи долларов США.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей.
На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.
Уголовное дело направлено в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении...
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