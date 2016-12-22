﻿ Перед судом предстанут трое бывших должностных лиц МЗКТ в главе с главным инженером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Перед судом предстанут трое бывших должностных лиц МЗКТ в главе с главным инженером

23.12.2016 12:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 декабря. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении группы должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей", обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности.

Как сообщает отдел информации и связей с общественностью СК, в ходе следствия установлено, что в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству, исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180.000 рублей, начальнику конструкторского бюро — 14.600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере одной тысячи долларов США.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.

Уголовное дело направлено в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 декабря. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси будут развивать зеленую экономику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика