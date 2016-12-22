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Путин о проблемах и достижениях российской экономики

23.12.2016 12:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин начал свою встречу с журналистами в формате "Большой пресс-конференции" с экономического блока.

Российский лидер признался, что его радует снижение оттока капитала, сообщил о планах правительства продолжить субсидировать разные отрасли промышленности и не согласился с тем, что экономика страны невосприимчивы к достижениям науки.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся...

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