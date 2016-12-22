МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин начал свою встречу с журналистами в формате "Большой пресс-конференции" с экономического блока.

Российский лидер признался, что его радует снижение оттока капитала, сообщил о планах правительства продолжить субсидировать разные отрасли промышленности и не согласился с тем, что экономика страны невосприимчивы к достижениям науки.

(последует)