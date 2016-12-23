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Мясникович: "Белшина" страдает из-за нездоровой конкуренции со стороны российских производителей

23.12.2016 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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ОАО «Белшина» несет потери из-за нездоровой конкуренции со стороны российских производителей шин. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович во время ознакомления с ходом модернизации предприятия.

Михаил Мясникович высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производятся на ОАО «Белшина». По его мнению, бобруйские производители поставлены в неравные конкурентные условия. «Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке, — отметил он. — И это касается не только шинной продукции, но и по многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся. К сожалению, это стремление выжить в трудное время в одиночку, я считаю, является ошибочным».

Сейчас совместно с правительством обсуждаются новые подходы, как сделать так, чтобы и в рамках Союзного государства и в рамках Евразийского экономического союза все-таки проводить согласованную экономическую политику. «Все меры государственного протекционизма должны быть согласованы. Мы допускаем, что они могут быть, но они не должны наносить ущерб и потери для партнеров, которые работают в рамках единого экономического пространства. Безусловно, конкуренция должна быть, но она должна быть добросовестной», — резюмировал Михаил Мясникович.

 
 
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"Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции", заявил он.

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