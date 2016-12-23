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Белорусский посол пообщался с замглавы МИД России
23.12.2016 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с послом Беларуси Игорем Петришенко. Стороны обменялись мнениями «по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия», сообщила
Вчера так же
У Беларуси и России в последнее время накопилось немало спорных вопросов. Кроме не решенного до сих пор
А 22 декабря МИД Беларуси
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Стороны обменялись мнениями "по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия", сообщила пресс-служба МИД РФ, не рассказав о других деталях.
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