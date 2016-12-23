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Белорусский посол пообщался с замглавы МИД России

23.12.2016 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с послом Беларуси Игорем Петришенко. Стороны обменялись мнениями «по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия», сообщила пресс-служба МИД РФ, не рассказав о других деталях.

Вчера так же кратко российское ведомство сообщило о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.

У Беларуси и России в последнее время накопилось немало спорных вопросов. Кроме не решенного до сих пор нефтегазового конфликта, это и проблемы с поставками белорусской продукции на рынок России, которые вылились в эмоциональный обмен претензиями Александра Лукашенко и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

А 22 декабря МИД Беларуси вызвал советника-посланника посольства России Вадима Гусева. МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова, в которых он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».

 
 
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Стороны обменялись мнениями "по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия", сообщила пресс-служба МИД РФ, не рассказав о других деталях.

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