МИНСК, 23 дек — Sputnik. В пресс-службе Совета Министров Беларуси не смогли уточнить, запланированы ли какие-то встречи в правительстве с вице-премьером министром энергетики Грузии Кахой Каладзе, который, по сообщениям грузинских СМИ, в пятницу прибывает в Минск.

"Пока ничего неизвестно", — сказал Sputnik пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич. Никаких встреч на данный момент не запланировано и в Министерстве энергетики Беларуси.

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе проведет встречи с представителями российских компаний "Газпром экспорт" и "Интер РАО" 23-24 декабря, говорится в сообщении на сайте грузинского министерства .

В пятницу в Минске должна состояться рабочая встреча Каладзе с представителями "Газпром экспорт", в субботу — с руководством "Интер РАО".

Во время встречи Каладзе с представителями "Газпрома" 13-14 декабря в Вене стороны не пришли к согласию по новому договору о транзите газа в Армению, от которого Грузия получает 10% за транзит, напоминает Sputnik Грузия .

Между тем текущая договоренность между Россией и Грузией истекает в конце 2016 года. Грузия получает 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.