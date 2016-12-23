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Вице-премьер Грузии приедет в Минск договариваться о транзите газа

23.12.2016 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. В пресс-службе Совета Министров Беларуси не смогли уточнить, запланированы ли какие-то встречи в правительстве с вице-премьером министром энергетики Грузии Кахой Каладзе, который, по сообщениям грузинских СМИ, в пятницу прибывает в Минск.

Вице-премьер Грузии приедет в Минск договариваться о транзите газа
© Фото: пресс-служба МИД Грузии
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"Пока ничего неизвестно", — сказал Sputnik пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич. Никаких встреч на данный момент не запланировано и в Министерстве энергетики Беларуси.

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе проведет встречи с представителями российских компаний "Газпром экспорт" и "Интер РАО" 23-24 декабря, говорится в сообщении на сайте грузинского министерства

В пятницу в Минске должна состояться рабочая встреча Каладзе с представителями "Газпром экспорт", в субботу — с  руководством "Интер РАО".

Во время встречи Каладзе с представителями "Газпрома" 13-14 декабря в Вене стороны не пришли к согласию по новому договору о транзите газа в Армению, от которого Грузия получает 10% за транзит, напоминает Sputnik Грузия.

Между тем текущая договоренность между Россией и Грузией истекает в конце 2016 года. Грузия получает 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 108
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Грузинские СМИ пишут, что вице-премьер Грузии Каха Каладзе проведет в Минске переговоры с представителями российских компаний "Газпром экспорт" и "Интер РАО" об...

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