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Белорусский рубль укрепился в пятницу ко всем валютам
23.12.2016 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к корзине валют по итогам торгов БВФБ в пятницу.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 23 декабря валюты подешевели второй день подряд. Доллар стал дешевле на 0,08%, евро — на 0,09%, а российский рубль потерял 0,02%.
За неделю 19-23 декабря белорусский рубль окреп к корзине валют в целом на 0,47%.
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Второй день подряд евро, доллар и российский рубль дешевеют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
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