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Белорусский рубль укрепился в пятницу ко всем валютам

23.12.2016 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к корзине валют по итогам торгов БВФБ в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9480
  • Евро — 2,0338
  • 100 российских рублей — 3,2008

Таким образом, на торгах 23 декабря валюты подешевели второй день подряд. Доллар стал дешевле на 0,08%, евро — на  0,09%, а российский рубль потерял 0,02%.

За неделю 19-23 декабря белорусский рубль окреп к корзине валют в целом на 0,47%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Второй день подряд евро, доллар и российский рубль дешевеют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

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