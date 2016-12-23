МИНСК, 23 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к корзине валют по итогам торгов БВФБ в пятницу.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9480

Евро — 2,0338

100 российских рублей — 3,2008

Таким образом, на торгах 23 декабря валюты подешевели второй день подряд. Доллар стал дешевле на 0,08%, евро — на 0,09%, а российский рубль потерял 0,02%.

За неделю 19-23 декабря белорусский рубль окреп к корзине валют в целом на 0,47%.