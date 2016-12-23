МИНСК, 23 дек – Sputnik. ОАО "Белшина" несет убытки из-за недобросовестной конкуренции в России, заявил в пятницу председатель Совета республики Национального собрания Михаил Мясникович.



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Во время посещения "Белшины" в Бобруйске он высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производятся на белорусском предприятии.

"Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке", – сказал Мясникович во время посещения предприятия. Его слова приводит в пятницу государственное агентство БелТА .

Он полагает, что "это касается не только шинной продукции, но и по многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования Единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся". "К сожалению, это стремление выжить в трудное время в одиночку, я считаю, является ошибочным", – добавил Мясникович.

По его словам, сейчас обсуждаются подходы, как сделать так, чтобы и в рамках Союзного государства, и в рамках Евразийского экономического союза все-таки проводить согласованную экономическую политику.

"Все меры государственного протекционизма должны быть согласованы. Мы допускаем, что они могут быть, но они не должны наносить ущерб и потери для партнеров, которые работают в рамках Единого экономического пространства. Безусловно, конкуренция должна быть, но она должна быть добросовестной", – сказал глава верхней палаты парламента.