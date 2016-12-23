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Замглавы МИД России прокомментировал заявления российского ученого про Беларусь
23.12.2016 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
Заявление директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений вызывает удивление, заявил
«Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление», — сказал он.
20 декабря в интернете
«Мы как-то отвлечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к власти Трампа, но забываем о Беларуси. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители. Непонятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем-то. Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому. Вот что получается», — заявил историк. Директор института добавил, что маленькие страны не могут существовать без опоры на какую-то силу.
А 22 декабря МИД Беларуси
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"Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", - сказал он.
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