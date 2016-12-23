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Замглавы МИД России прокомментировал заявления российского ученого про Беларусь

23.12.2016 14:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заявление директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений вызывает удивление, заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.


Григорий Карасин. Фото: gagauznews.md

«Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление», — сказал он.

 

20 декабря в интернете появилась видеозапись выступления директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».

«Мы как-то отвлечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к власти Трампа, но забываем о Беларуси. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители. Непонятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем-то. Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому. Вот что получается», — заявил историк. Директор института добавил, что маленькие страны не могут существовать без опоры на какую-то силу.

А 22 декабря МИД Беларуси вызвал советника-посланника посольства России Вадима Гусева. МИД выразил протест в связи с высказываниями ученого. Также вечером состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем. 23 декабря заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с послом Беларуси Игорем Петришенко. Стороны обменялись мнениями «по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия».

 
 
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"Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", - сказал он.

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