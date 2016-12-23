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Москва предлагает Минску серьезно умерить аппетиты по росту тарифов на транзит нефти
23.12.2016 14:38 — Новости Экономики | Tut.by
«Транснефть» сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода (МН) «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, пишет
«ПАО „Транснефть“ считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ на 5,8%, а ОАО „Полоцктранснефть Дружба“ на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег», — сказал он.
Ранее Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории
В 2016 году между Беларусью и Россией разгорелся нефтегазовый конфликт. В связи с задолженностью Беларуси перед Россией за поставки газа в размере 300 млн долларов РФ приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь во втором полугодии на 5,25 млн тонн, что уже обошлось Беларуси в 0,3% ВВП. В ответ на это Беларусь приняла решение
Однако
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"Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам нефтепровода "Дружба", проходящего по территории Беларуси, через Гомель - на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%.
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