«Транснефть» сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода (МН) «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС .



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«ПАО „Транснефть“ считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ на 5,8%, а ОАО „Полоцктранснефть Дружба“ на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег», — сказал он.

Ранее Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% . Это уже вторая попытка Минска поднять тарифы.

В 2016 году между Беларусью и Россией разгорелся нефтегазовый конфликт. В связи с задолженностью Беларуси перед Россией за поставки газа в размере 300 млн долларов РФ приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь во втором полугодии на 5,25 млн тонн, что уже обошлось Беларуси в 0,3% ВВП. В ответ на это Беларусь приняла решение о повышении тарифов на транзит нефти по магистральным трубопроводам на 50%. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли должно было вступить в силу с 11 октября 2016 года.

Однако решение было отменено в обмен на восстановление объемов поставок нефти из РФ. Беларусь также обязалась погасить задолженность по платежам за российский газ, общая сумма которой превышает $ 300 млн.