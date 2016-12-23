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Утвержден национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года

23.12.2016 15:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. В Беларуси утвержден национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года. План, как сообщает пресс-служба правительства, утвержден постановлением Совмина от 21 декабря № 1061.

В качестве основной цели первого этапа выполнения стратегии (2016—2020 годы) рассматривается переход к качественному сбалансированному росту экономики путем ее структурно-институциональной трансформации с учетом реализации принципов "зеленой" экономики, приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения.

Основная цель второго этапа (2021—2030 годы) — переход к стабильной устойчивости развития и достижение высокого качества человеческого потенциала на основе дальнейшего становления "зеленой" экономики, ускоренного совершенствования высокотехнологичных производств, подчеркнули в пресс-службе.

Приоритетными направлениями развития "зеленой" экономики названы: внедрение использования электротранспорта, реализация концепции "умных" городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности экономики, потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства органической продукции; устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма.

Предполагается, что реализация национального плана будет происходить за счет средств как бюджетных, так и внебюджетных источников, в том числе привлекаемых из-за рубежа.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. В Беларуси утвержден национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года. План, как сообщает пресс-служба правительства,...

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