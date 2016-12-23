МВД Польши сокращает на 40% финансирование белорусскоязычных программ на «Радыё Рацыя». Об этом сообщает сайт самого радио со ссылкой на польское министерство внутренних дел.





«Радыё Рацыя» получит 120 тысяч злотых на передачи для белорусского национального меньшинства. В 2016 году на них на эти цели выделялось 200 тысяч злотых, в 2013-м — 250 тысяч. Средства МВД Польши предназначались на передаче «Подляшский концерт пожеланий», «С Подляшье родом», «Краеведческие точки», «Сказки малышам», «Подляшский неделю».

Программный директор радио Юрий Лещинский отмечает, что из-за сокращения финансирования в последние годы уже перестали выходить такие передачи как «Народная аптэка», «Беларуская маладзёвая», «Культурнае бязмежжа» и другие.

— Што будзе ў 2017 годзе цяжка сказаць, але гэтых сродкаў нашмат менш.

Новость пришла на фоне сведений о готовящемся сокращении финансирования другого польского медиапроекта — телеканала «Белсат». В конце прошлой недели стало известно , что польский МИД может сократить финансирование Белсата более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов). Затем глава МИД Польши Витольд Ващиковский намекнул на возможность запуска в кабельные сети Беларуси польскоязычного телеканала TVP Polonia взамен на отказ от Белсата.

«Радыё Рацыя» — белорусская радиостанция, офис которой базируется в Белостоке. Основные средства она получает из польского МИД. Радиостанция была основана в 1998 году. Ее журналисты традиционно не могли получить аккредитацию в Беларуси. Радио вещает на частоте FM и в интернете на белорусском языке. Приём сигнала доступен в приграничных районах Польши и Беларуси.