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Польша урезала финансирование белорусскоязычных программ "Радыё Рацыя"
23.12.2016 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
МВД Польши сокращает на 40% финансирование белорусскоязычных программ на «Радыё Рацыя». Об этом сообщает
«Радыё Рацыя» получит 120 тысяч злотых на передачи для белорусского национального меньшинства. В 2016 году на них на эти цели выделялось 200 тысяч злотых, в 2013-м — 250 тысяч. Средства МВД Польши предназначались на передаче «Подляшский концерт пожеланий», «С Подляшье родом», «Краеведческие точки», «Сказки малышам», «Подляшский неделю».
Программный директор радио Юрий Лещинский отмечает, что из-за сокращения финансирования в последние годы уже перестали выходить такие передачи как «Народная аптэка», «Беларуская маладзёвая», «Культурнае бязмежжа» и другие.
— Што будзе ў 2017 годзе цяжка сказаць, але гэтых сродкаў нашмат менш.
Новость пришла на фоне сведений о готовящемся сокращении финансирования другого польского медиапроекта — телеканала «Белсат». В конце прошлой недели
«Радыё Рацыя» — белорусская радиостанция, офис которой базируется в Белостоке. Основные средства она получает из польского МИД. Радиостанция была основана в 1998 году. Ее журналисты традиционно не могли получить аккредитацию в Беларуси. Радио вещает на частоте FM и в интернете на белорусском языке. Приём сигнала доступен в приграничных районах Польши и Беларуси.
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Финансирование белорусскоязычных программ на "Радыё Рацыя" сокращено на 40%.
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