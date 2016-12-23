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Калийщики блеснули "гармонией роста", неожиданно сделав символом будущего года музыку
23.12.2016 15:48 — Новости Экономики | Tut.by
В очередной раз в декабре удивили калийщики. Традиционный законодатель мод в ежегодном соревновании среди корпоративных календарей, Белорусская калийная компания, сделала акцент на музыку.
«Усё на зямлі ўзаемазвязана, натуральна суіснуе і гарманічна спалучаецца паміж сабой. Расліны і мінералы, прыродныя механізмы і чалавечыя тэхналогіі ўзаемна дапаўняюць адно аднаго, упрыгожваюць і ўзбагачаюць зямлю, робяць яе квітнеючай і ўрадлівай Як таленавітыя музыкі, Прырода і Чалавек суладным дуэтам выконваюць дзівосную мелодыя, дзе калійныя ноты ў мажорнай танальнасці будучага ўраджаю ствараюць дасканалую Гармонію Росту», — объясняет календарь взаимосвязь растений, овощей, фруктов и музыки.
В комплект к календарю входит диск, записанный Президентским оркестром Республики Беларусь специально для калийщиков. Среди композиций будущего года — популярная классика от «Беловежской пущи» Пахмутовой и нескольких композиций Эннио Морриконе до Don’t cry Guns’n’Roses.
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В очередной раз в декабре удивили калийщики. Традиционный законодатель мод в ежегодном соревновании среди корпоративных календарей, Белорусская калийная...
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