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Лукашенко одобрил проекты трансграничного сотрудничества с ЕС

23.12.2016 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию республики в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко одобрил проекты трансграничного сотрудничества с ЕС
© Sputnik/
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Соответствующие указы белорусский лидер подписал 23 декабря.

По информации пресс-службы, данные проекты будут приняты в качестве основы для проведения переговоров о программах.

В частности, одобрение Лукашенко получили проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в программах "Латвия – Литва – Беларусь" и "Польша – Украина – Беларусь" по линии Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы.

Подписанными указами Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение соответствующих переговоров и подписание соглашений.

 
Теги: Минск
 
 
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Уполномочено на проведение соответствующих переговоров и подписание соглашений МИД Беларуси.

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