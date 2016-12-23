МИНСК, 23 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию республики в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующие указы белорусский лидер подписал 23 декабря.

По информации пресс-службы, данные проекты будут приняты в качестве основы для проведения переговоров о программах.

В частности, одобрение Лукашенко получили проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в программах "Латвия – Литва – Беларусь" и "Польша – Украина – Беларусь" по линии Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы.

Подписанными указами Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение соответствующих переговоров и подписание соглашений.