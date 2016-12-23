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Еще больше поборов: ИП подняли ставки единого налога
23.12.2016 14:49 — Новости Экономики | БДГ
Под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка.
Ставки единого налога в Минске увеличены на 12%
Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличены в среднем на 12% решением Минского городского Совета депутатов.
Власти отчитались, что при подготовке проекта был проведен анализ доходов плательщиков единого налога, а также общественное обсуждение.
«В среднем выручка предпринимателей за 9 месяцев 2016 года увеличилась от 25% до 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. При этом у почти 20,5% ИП доходы превысили в 40 раз сумму единого налога, и они дополнительно перечислили в бюджет 3,6 млн рублей», — рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский.
По словам чиновника, в список торговых объектов, где ставки единого налога увеличили на 10%,
Из перечня видов деятельности, по которым ИП платят единый налог исключены чистка и уборка автотранспортных средств, услуги выполняемые домашними работниками. И введены новые: работы по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий, бурение водных скважин. Ставки единого налога по ним составят 185 и 109 рублей соответственно.
Необходимость принятия такого решения власти Минска объясняют тем, что более 45% действующих в столице ставок единого налога не соответствуют установленным Налоговым кодексом на 2017 год. Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых ИП и физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, изложены в новой редакции.
Справка БДГ
В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышались решением Мингорсовета от 29 марта 2016 года, тогда они в среднем выросли на 15%. Всего в Минске зарегистрировано около 70 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них 20%, или 14,6 тыс. — плательщики единого налога, удельный вес поступлений от них в общей сумме поступлений от ИП составляет около 15%.
Городские власти прогнозируют, что в будущем году от плательщиков единого налога в бюджет в 2017 году поступит Br21,9 млн, в том числе Br2,4 млн дополнительно.
Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц
В Гомеле, Жлобине, Мозыре, Речице и Светлогорске установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Из перечня видов деятельности, при осуществлении которых для индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата единого налога, исключена сфера "Чистка и уборка транспортных средств", но в него включено "Бурение скважин".
Сознательная политика устранения ИП
«Я не понимаю, зачем это делается, от индивидуальных предпринимателей почти ничего не осталось», — прокомментировал решение о повышении ставки налога экономист Сергей Чалый.
По его словам, в частности, ИП сложно конкурировать с торговыми центрами по ценам. «У центров ниже торговые издержки даже при продаже турецкого ширпотреба за счет масштаба», — добавил Чалый.
Он не исключил, что новое повышение налогов стать последней каплей для ИП, ведь неизвестно, «какая соломинка переломит хребет верблюду».
«С 2008 года в Беларуси проводится сознательная политика устранения этой формы торговли», — заключил Сергей Чалый.
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Под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом...
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