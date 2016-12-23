Под Новый год власти нескольких белорусских регионов приняли решение поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. Экономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка.

Ставки единого налога в Минске увеличены на 12%

Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличены в среднем на 12% решением Минского городского Совета депутатов.

Власти отчитались, что при подготовке проекта был проведен анализ доходов плательщиков единого налога, а также общественное обсуждение.

«В среднем выручка предпринимателей за 9 месяцев 2016 года увеличилась от 25% до 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. При этом у почти 20,5% ИП доходы превысили в 40 раз сумму единого налога, и они дополнительно перечислили в бюджет 3,6 млн рублей», — рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский.

По словам чиновника, в список торговых объектов, где ставки единого налога увеличили на 10%, попали торговые центры «Галилео» и «Скала», при этом из него выбыли «Зеркало», «Паркинг», «Подземный город», «Пассаж». А в перечень торговых объектов, где ставки единого налога уменьшены на 10%, включены ТЦ «Купаловский» и «Счастье».

Из перечня видов деятельности, по которым ИП платят единый налог исключены чистка и уборка автотранспортных средств, услуги выполняемые домашними работниками. И введены новые: работы по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий, бурение водных скважин. Ставки единого налога по ним составят 185 и 109 рублей соответственно.

Необходимость принятия такого решения власти Минска объясняют тем, что более 45% действующих в столице ставок единого налога не соответствуют установленным Налоговым кодексом на 2017 год. Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых ИП и физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, изложены в новой редакции.

Справка БДГ

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышались решением Мингорсовета от 29 марта 2016 года, тогда они в среднем выросли на 15%. Всего в Минске зарегистрировано около 70 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них 20%, или 14,6 тыс. — плательщики единого налога, удельный вес поступлений от них в общей сумме поступлений от ИП составляет около 15%.

Городские власти прогнозируют, что в будущем году от плательщиков единого налога в бюджет в 2017 году поступит Br21,9 млн, в том числе Br2,4 млн дополнительно.

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц увеличены и в Гомельской области , и даже больше, чем в Минске: с 1 января 2017 года они возрастут в среднем на 12,6%.

В Гомеле, Жлобине, Мозыре, Речице и Светлогорске установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Из перечня видов деятельности, при осуществлении которых для индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата единого налога, исключена сфера "Чистка и уборка транспортных средств", но в него включено "Бурение скважин".

Сознательная политика устранения ИП

«Я не понимаю, зачем это делается, от индивидуальных предпринимателей почти ничего не осталось», — прокомментировал решение о повышении ставки налога экономист Сергей Чалый.

По его словам, в частности, ИП сложно конкурировать с торговыми центрами по ценам. «У центров ниже торговые издержки даже при продаже турецкого ширпотреба за счет масштаба», — добавил Чалый.

Он не исключил, что новое повышение налогов стать последней каплей для ИП, ведь неизвестно, «какая соломинка переломит хребет верблюду».

«С 2008 года в Беларуси проводится сознательная политика устранения этой формы торговли», — заключил Сергей Чалый.