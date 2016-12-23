МИНСК, 23 дек –Sputnik. Средняя заработная плата работников в Беларуси в ноябре этого года составила 717,6 рубля, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Снова по 500: Лукашенко озвучил среднюю ЗП по стране на 2017 год

По сравнению с октябрем средняя зарплата в ноябре снизилась приблизительно на пять рублей.

"Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2016 года составила 717,6 рубля, рабочих и служащих – 718,9 рубля", – сообщили в Белстате.

Таким образом, средняя заработная плата продолжает падать три месяца подряд. По состоянию на ноябрь она составила в долларовом эквиваленте порядка $370.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее поручил довести уровень средней зарплаты в следующем году до 500 долларов США в эквиваленте.