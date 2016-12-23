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Средняя зарплата в Беларуси в ноябре – $370

23.12.2016 16:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек –Sputnik. Средняя заработная плата работников в Беларуси в ноябре этого года составила 717,6 рубля, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете республики.

Средняя зарплата в Беларуси в ноябре – 0
© Sputnik / Виктор Толочко
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По сравнению с октябрем средняя зарплата в ноябре снизилась приблизительно на пять рублей.

"Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2016 года составила 717,6 рубля, рабочих и служащих – 718,9 рубля", – сообщили в Белстате.

Таким образом, средняя заработная плата продолжает падать три месяца подряд. По состоянию на ноябрь она составила в долларовом эквиваленте порядка $370.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее поручил довести уровень средней зарплаты в следующем году до 500 долларов США в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя заработная плата по стране продолжает снижаться на протяжении нескольких месяцев.

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