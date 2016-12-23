МИНСК, 23 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики в стране на период до 2020 года, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.



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План содержится в постановлении №1061, которое было принято 21 декабря.

"Стратегической целью реализации плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития", – сказали в Совмине.

Основная цель первого этапа – переход к сбалансированному росту экономики после ее трансформации на принципах "зеленой" экономики. При втором этапе (2021 – 2030 годы) должен быть обеспечен переход к ускоренному совершенствованию высокотехнологичных производств в стране.

Приоритетными направлениями при этом в Совмине назвали:

развитие электротранспорта и реализация концепции "умных" городов;

строительство энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда;

снижение энергоемкости ВВП за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов;

повышение использования возобновляемых источников энергии;

развитие экологического туризма.

Финансироваться мероприятия плана будут за счет средств госпрограмм, а также привлечения внебюджетных и иностранных ресурсов.