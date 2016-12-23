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Совмин утвердил план по "озеленению" экономики до 2020 года

23.12.2016 16:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики в стране на период до 2020 года, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

Совмин утвердил план по "озеленению" экономики до 2020 года
© Sputnik/ Дмитрий Босак
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План содержится в постановлении №1061, которое было принято 21 декабря. 

"Стратегической целью реализации плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития", – сказали в Совмине.

Основная цель первого этапа – переход к сбалансированному росту экономики после ее трансформации на принципах "зеленой" экономики. При втором этапе (2021 – 2030 годы) должен быть обеспечен переход к ускоренному совершенствованию высокотехнологичных производств в стране.

Приоритетными направлениями при этом в Совмине назвали:

 

  • развитие электротранспорта и реализация концепции "умных" городов;
  • строительство энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда;
  • снижение энергоемкости ВВП за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов;
  • повышение использования возобновляемых источников энергии;
  • развитие экологического туризма.

 

Финансироваться мероприятия плана будут за счет средств госпрограмм, а также привлечения внебюджетных и иностранных ресурсов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Финансироваться мероприятия плана будут за счет средств госпрограмм, а также привлечения внебюджетных и иностранных ресурсов.

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