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Совмин утвердил план по "озеленению" экономики до 2020 года
23.12.2016 16:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики в стране на период до 2020 года, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik/ Дмитрий Босак
План содержится в постановлении №1061, которое было принято 21 декабря.
"Стратегической целью реализации плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития", – сказали в Совмине.
Основная цель первого этапа – переход к сбалансированному росту экономики после ее трансформации на принципах "зеленой" экономики. При втором этапе (2021 – 2030 годы) должен быть обеспечен переход к ускоренному совершенствованию высокотехнологичных производств в стране.
Приоритетными направлениями при этом в Совмине назвали:
Финансироваться мероприятия плана будут за счет средств госпрограмм, а также привлечения внебюджетных и иностранных ресурсов.
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Финансироваться мероприятия плана будут за счет средств госпрограмм, а также привлечения внебюджетных и иностранных ресурсов.
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