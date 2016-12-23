Минск, 23 декабря. По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015-го уменьшилась на 4,8%.



Снижение реальной зарплаты в годовом измерении наблюдается уже более полутора лет. В январе 2016 года она сократилась на 2,6%, в феврале — на 4,6%, марте — на 3,2%, апреле — на 3,8%, мае — на 4,6%, июне — на 4,5%, июле — на 5,3%, августе — на 3,9%, сентябре — на 4,1%, октябре — на 5%.



Средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2016 года составила 717,6 рубля (на 5,3 рубля меньше, чем в октябре).



Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов была в Минске — 1.008,1 рубля, наименьшая — в Витебской области (608,4). В Брестской области средняя зарплата составила 624 рубля, в Гомельской — 640,2, Гродненской — 613, Минской — 716,1, Могилевской — 614,2.



Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в ноябре текущего года она составила 3.346,6 рубля. Самую маленькую зарплату в ноябре получили работники библиотек, музеев, архивов — 409,2 рубля. Таким образом, в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в 8,2 раз больше, чем у работников указанной сферы культуры.



В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в ноябре составил 2.107,1 рубля (в том числе пассажирского транспорта — 2.057,2, грузового — 2.377,4); химической промышленности — 1.163,6; горнодобывающей — 1.161,1; нефтепереработки — 1.166,4; финансисты и страховщики — 1.144,3; работники телекоммуникационной отрасли — 1.190,7; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.088,7; ученые — 1.048,3 рубля.



Низкая зарплата у социальных (412,4) и творческих (451,3) работников.



Средняя ноябрьская зарплата работников транспортной сферы составила 771,1 рубля, промышленности — 784,6, строительства — 764,7, розничной торговли — 634,3, здравоохранения — 575,7, легкой промышленности — 572,3, образования — 510,1, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 507,5 рубля.



Согласно прогнозу Минэкономики, сделанному в конце прошлого года, номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников в декабре 2016 года должна вырасти на 14% по отношению к декабрю 2015 года — до 884,1 рубля.



17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ Александр Лукашенко во второй раз за несколько дней заявил о необходимости увеличения зарплаты в валютном эквиваленте до 500 долларов. "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. <…> Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500", — подчеркнул он.



21 декабря при назначении новых руководителей Администрации президента Лукашенко снова сказал: "500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите — что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей".



По мнению экономистов, текущая средняя зарплата около 360 долларов в месяц отражает современные возможности национальной экономики.



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Марина Носова, БелаПАН.