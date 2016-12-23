В Беларуси зарегистрирован научно-технологический парк «БелБиоград». Об этом сообщил сегодня журналистам председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Мы получили подтверждение о регистрации научно-технологического парка „БелБиоград“. Это будет крупный современный перспективный парк, который объединит разработки в области био-, -нано, а также медицинских и аграрных технологий», — сказал Владимир Гусаков.

По его словам, интерес к парку проявляют многие инвесторы. Уже проведены переговоры с китайскими и российскими партнерами. «Главное — раскрутить коммерческую деятельность парка. Разработок в НАН очень много, необходимо поставить их на производство», — подчеркнул председатель президиума Национальной академии наук Беларуси.

Центр разместится в столичном микрорайоне Уручье. Уже подобраны помещения, формируется дирекция парка и пакет первых проектов.

Как сообщалось, проект создания научно-технологического парка «БелБиоград» был инициирован Минэкономики в 2011 году. В октябре 2013-го по результатам совещания в правительстве дальнейшая работа по созданию «БелБиограда» была возложена на НАН Беларуси.