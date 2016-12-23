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Компания "МТС" начала предоставлять услуги 4G во всех областных центрах Беларуси
23.12.2016 21:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Компания "МТС" 23 декабря первой среди белорусских сотовых операторов начала оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси.
Как сообщили БелаПАН в PR-группе "МТС", до 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться приуроченной к этому событию акцией и опробовать технологию LTE бесплатно. В течение этого же срока мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с станет доступен клиентам "МТС" еще в 37 населенных пунктах страны, включая такие крупные районные города, как Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь и другие.
С декабря прошлого года такая возможность была только у столичных абонентов компании. В честь запуска 4G во всех областях Беларуси компания "МТС" объявила акцию "LTE тест-драйв", позволяющую абонентам с 4G-устройствами попробовать новый мобильный интернет бесплатно. До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.
Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим LTE/3G/2G. Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.
Технология LTE позволяет помимо прочего с комфортом просматривать такой "тяжелый" контент, как видео и фото в высоком разрешении, и поэтому открывает для пользователей новые возможности. Так, клиенты "МТС" могут смотреть дома и за его пределами цифровое телевидение "МТС ТВ" с доступом к 50 каналам.
"Сегодня 4G от "МТС" могут пользоваться уже 75% городского населения Беларуси. В обозримом будущем мы предложим совершенно иные скорости мобильного интернета еще в десятках населенных пунктов по всей стране", — отметил технический директор компании Алексей Тяжких.
Опыт использования LTE в Минске, где компания "МТС" предложила услуги 4G в декабре прошлого года, свидетельствует о постоянно и быстро растущем интересе белорусов к высокоскоростному мобильному интернету. Всего за год в столичной сети LTE зарегистрировались более 170 тысяч клиентов оператора. За это же время основные показатели по трафику увеличились в пять раз.
Как отмечают специалисты оператора, положительный эффект от запуска LTE почувствуют не только владельцы устройств с поддержкой этой технологии, но и пользователи 3G-гаджетов. За счет перехода части активных абонентов мобильного интернета в сеть 4G нагрузка на сеть третьего поколения снизится, а скорости в ней повысятся.
СООО "Мобильные ТелеСистемы" — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 миллиона.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Компания "МТС" 23 декабря первой среди белорусских сотовых операторов начала оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. Как сообщили...
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