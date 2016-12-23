﻿﻿ Компания "МТС" начала предоставлять услуги 4G во всех областных центрах Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Компания "МТС" начала предоставлять услуги 4G во всех областных центрах Беларуси

23.12.2016 21:51 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 декабря. Компания "МТС" 23 декабря первой среди белорусских сотовых операторов начала оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси.

Как сообщили БелаПАН в PR-группе "МТС", до 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться приуроченной к этому событию акцией и опробовать технологию LTE бесплатно. В течение этого же срока мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с станет доступен клиентам "МТС" еще в 37 населенных пунктах страны, включая такие крупные районные города, как Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь и другие.

С декабря прошлого года такая возможность была только у столичных абонентов компании. В честь запуска 4G во всех областях Беларуси компания "МТС" объявила акцию "LTE тест-драйв", позволяющую абонентам с 4G-устройствами попробовать новый мобильный интернет бесплатно. До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.

Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим LTE/3G/2G. Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.

Технология LTE позволяет помимо прочего с комфортом просматривать такой "тяжелый" контент, как видео и фото в высоком разрешении, и поэтому открывает для пользователей новые возможности. Так, клиенты "МТС" могут смотреть  дома и за его пределами цифровое телевидение "МТС ТВ" с доступом к 50 каналам.

"Сегодня 4G от "МТС" могут пользоваться уже 75% городского населения Беларуси. В обозримом будущем мы предложим совершенно иные скорости мобильного интернета еще в десятках населенных пунктов по всей стране", — отметил технический директор компании Алексей Тяжких.

Опыт использования LTE в Минске, где компания "МТС" предложила услуги 4G в декабре прошлого года, свидетельствует о постоянно и быстро растущем интересе белорусов к высокоскоростному мобильному интернету. Всего за год в столичной сети LTE зарегистрировались более 170 тысяч клиентов оператора. За это же время основные показатели по трафику увеличились в пять раз.

Как отмечают специалисты оператора, положительный эффект от запуска LTE почувствуют не только владельцы устройств с поддержкой этой технологии, но и пользователи 3G-гаджетов. За счет перехода части активных абонентов мобильного интернета в сеть 4G нагрузка на сеть третьего поколения снизится, а скорости в ней повысятся.

СООО "Мобильные ТелеСистемы" — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 миллиона.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 декабря. Компания "МТС" 23 декабря первой среди белорусских сотовых операторов начала оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. Как сообщили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Рабочая группа по проблемным вопросам ИП предложила разрешить предпринимателям перейти на фиксированный платеж за сбор отходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика