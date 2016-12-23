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Вице-премьер РФ Дворкович не исключает решение газового вопроса с Беларусью в судебном порядке
23.12.2016 19:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде. Об этом сообщил 23 декабря журналистам в Москве вице-премьер правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
"Дело находится в суде, поэтому все возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.
"Я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году или уже после праздников. Сейчас сложно сказать", — цитирует Дворковича
Минск и Москва до сих пор не урегулировали вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия согласно договоренностям должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а с октября — уже до 3 млн тонн. Это стало ответом на задолженность по поставкам российского газа в 281 млн долларов. 19 октября председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил о наличии средств для расчетов за газ, а 21 октября министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик утверждал, что деньги за газ "сегодня перечисляем", но этого не произошло.
8 декабря пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич сообщил, что Беларусь осуществила авансовый платеж за поставку российского газа. "Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ", — сказал Сычевич.
Размер платежа, объем и стоимость оплаченного газа названы не были. Однако Аркадий Дворкович в конце минувшей недели заявил, что Россия вернула этот платеж, поскольку ожидает полной оплаты задолженности за газ.
Российский посол Александр Суриков на пресс-конференции в Минске 20 декабря заявил, что документ о разрешении нефтегазового спора между Беларусью и Россией будет подписан в ближайшие дни. Журналисты напомнили Сурикову, что 15 декабря он анонсировал разрешение нефтегазового спора до 20 декабря. "Двадцатое число, не двадцатое... Но в ближайшие дни в любом случае будет подписан соответствующий документ, который снимет все разногласия", — выразил уверенность посол РФ.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде. Об этом сообщил 23 декабря...
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