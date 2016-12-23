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"Транснефть" направила свои предложения в Беларусь относительно роста тарифов на транзит нефти
23.12.2016 18:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Российская "Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода "Дружба", проходящего по территории Беларуси, но по тарифам значительно меньшего размера, чем предлагает белорусская сторона.
"ПАО "Транснефть" считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег", — цитирует
По его словам, в "Транснефти" был проведен анализ представленных материалов и подготовлены предложения по величине тарифов в 2017 году. Это было сделано в соответствии с действующей методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, а также по итогам рабочих встреч специалистов "Транснефти" с представителями "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба".
"Нами также было направлено каждой из компаний экспертное заключение по вопросу установления ставок тарифов на услуги, включающее позицию "Транснефти" по данным, использованным в расчетах белорусскими коллегами", — сказал Демин.
По его словам, компания 23 декабря направила белорусским трубопроводным компаниям свои предложения. Белорусская сторона должна ответить до 25 декабря. "Мы ждем ответа от белорусов. Если они не согласятся с нашими предложениями, то обратимся в ФАС России", — отметил представитель "Транснефти".
Как сообщал БелаПАН, ранее Беларусь уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на транспортировку нефти на 20,5%.
В этом году Беларусь уже собиралась повысить тарифы на транзит российской нефти. Документ об их повышении в среднем на 50% должен был вступить в силу 11 октября, однако накануне, 10 октября, вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил об отмене повышения тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России.
Согласно белорусско-российским договоренностям по разрешению нефтегазового конфликта до 20 октября Минск должен был перечислить 281 млн долларов в качестве задолженности за поставленный российский природный газ. Однако этого не произошло.
Ожидалось, что вопрос будет урегулирован после визита в Минск премьер-министра России Дмитрия Медведева 28 октября, а также после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 22 ноября в Москве.
8 декабря Беларусь осуществила авансовый платеж за поставку российского газа. Размер платежа, объем и стоимость оплаченного газа названы не были. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в конце минувшей недели завил, что Россия вернула этот платеж, поскольку ожидает полной оплаты задолженности за газ.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Российская "Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода "Дружба", проходящего по...
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