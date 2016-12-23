﻿ Россия и Беларусь создали фонд венчурных инвестиций в размере 23 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия и Беларусь создали фонд венчурных инвестиций в размере 23 млн долларов

24.12.2016 08:37 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Создан Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Соответствующее соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Инфраструктурным фондом РВК и Белорусским инновационным фондом подписано 23 декабря в Москве.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе ГКНТ, целевой размер фонда составит 1,4 млрд рублей (около 23 млн долларов) с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. На первом этапе Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК инвестируют в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Период деятельности фонда составит 10 лет с возможностью продления после совместной оценки результатов.

Как отметила пресс-служба, проект РБФВИ реализуется в рамках работы Минэкономразвития России, РВК и Госкомитета по науке и технологиям Беларуси по развитию единого технологического пространства и рынка венчурного капитала в рамках ЕАЭС. «Основной целью совместного фонда является формирование современного и прозрачного инвестиционного инструмента для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотехнологичных разработок, осуществляемых в Российской Федерации и Беларуси в условиях гармонизации экономических взаимоотношений двух стран в рамках ЕАЭС», — подчеркнула пресс-служба.

В течение первых трех лет управлять совместным фондом будет Инфрафонд РВК, затем — Белинфонд.

«Венчурное финансирование является относительно новым делом для нашей страны, и Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций будет первым фондом подобного типа в Беларуси, который дополнит традиционные инвестиционные и инновационные фонды, действующие в республике», — считает Шумилин. По его словам, у представителей республиканского технологического сообщества появляется возможность участвовать в инициативах и проектах РВК, направленных на развитие экосистемы инновационного предпринимательства, а также использовать РВК для вывода совместных высокотехнологичных проектов и инновационных компаний Беларуси на фондовые рынки.

Распределение инвестиций фонда будет осуществлено в проекты, зарегистрированные в России, и в проекты, зарегистрированные в Беларуси.

Предполагается, что первые проекты российско-белорусский фонд венчурных инвестиций профинансирует уже в 2017 году.

Проект договора о создании совместного фонда одобрен постановлением Совета министров № 915 от 10 ноября 2016 года. Ранее глава государства подписал указ № 223, который направлен на совершенствование системы венчурного финансирования научных проектов и расширение полномочий Белорусского инновационного фонда. Документом предусмотрено придание Белинфонду статуса субъекта инновационной инфраструктуры, а также предоставлено право долевого участия в совместном с ОАО «Российская венчурная компания» финансировании венчурных проектов на основе договора о совместной деятельности.

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности — стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 21, их суммарный размер — 32,4 млрд рублей.

ООО «Инфрафонд РВК» создано в январе 2011 года при участии РВК (99,91%) и ОАО «МСП Банк» (0,09%). Стратегическая задача Инфрафонда РВК заключается в развитии инфраструктуры инновационных рынков, позволяющей их участникам эффективно коммерциализировать результаты научной и исследовательской деятельности.

Белорусский инновационный фонд создан постановлением Совета министров от 12 ноября 1998 года № 1739 для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Беларуси и является некоммерческой организацией, находящейся в подчинении ГКНТ. Основной задачей деятельности Белорусского инновационного фонда является обеспечение благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства и эффективного функционирования предприятий и организаций различных форм собственности, разрабатывающих и производящих в Беларуси наукоемкую инновационную продукцию.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом этапе Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК инвестируют в размере 50%, 49% и 1% соответственно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Компания "МТС" начала предоставлять услуги 4G во всех областных центрах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика